Новое снайперское оружие создадут в России

Гендиректор компании "Промтехнология" Владимир Злобин заявил, что разработчик высокоточной винтовки ORSIS Т-5000 ведет опытно-конструкторские работы по созданию нового снайперского оружия.

"В рамках гособоронзаказа "Промтехнология" поставляла и поставляет снайперские винтовки, разработанные в рамках проекта "Точность" для ФСО. В прошлом году была отгружена партия в Росгвардию. Могу сказать, что в этом году заказ на эти винтовки от наших силовых структур существенно вырос по сравнению с прошлым. Ожидаем до конца года новые контракты. Более того, у нас идут новые опытно-конструкторские работы по снайперскому оружию, но про них я не буду рассказывать подробно", – сказал Злобин РИА "Новости".

Винтовка ORSIS Т-5000 (снайперский комплекс "Точность") – разработка оружейного завода "Промтехнология". Данное орудие позволяет поразить цель в любое время суток и при любых погодных условиях без предварительной пристрелки на дистанции до 1,5 км.

Ранее сообщалось, что данные винтовки получил спецназ Росгвардии.

Анастасия Воробьева