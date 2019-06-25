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25.06.2019
Деловая газета "Взгляд"

Новое снайперское оружие создадут в России

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Высокоточная винтовка ORSIS Т-5000
Высокоточная винтовка ORSIS Т-5000.
Источник изображения: rg.ru

Гендиректор компании "Промтехнология" Владимир Злобин заявил, что разработчик высокоточной винтовки ORSIS Т-5000 ведет опытно-конструкторские работы по созданию нового снайперского оружия.

"В рамках гособоронзаказа "Промтехнология" поставляла и поставляет снайперские винтовки, разработанные в рамках проекта "Точность" для ФСО. В прошлом году была отгружена партия в Росгвардию. Могу сказать, что в этом году заказ на эти винтовки от наших силовых структур существенно вырос по сравнению с прошлым. Ожидаем до конца года новые контракты. Более того, у нас идут новые опытно-конструкторские работы по снайперскому оружию, но про них я не буду рассказывать подробно", – сказал Злобин РИА "Новости".

Винтовка ORSIS Т-5000 (снайперский комплекс "Точность") – разработка оружейного завода "Промтехнология". Данное орудие позволяет поразить цель в любое время суток и при любых погодных условиях без предварительной пристрелки на дистанции до 1,5 км.

Ранее сообщалось, что данные винтовки получил спецназ Росгвардии.



Анастасия Воробьева

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Промтехнологии ГК
Росгвардия
Проекты
Гособоронзаказ
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