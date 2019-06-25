В подразделения связи ВДВ придут девушки-военнослужащие

После окончания Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища 12 девушек-военнослужащих получили офицерские погоны, сообщило Минобороны РФ.

Девушки окончили училище по специальности "Применение подразделений связи ВДВ". Это был 138 выпуск офицеров (более 500 человек) и десятый выпуск прапорщиков (более 200 человек), всего в нем более 700 специалистов, среди которых представители более 10 стран.

Интерфакс отмечает, что в прошлом году Краснодарское авиационное училище приняло на обучение 15 девушек из более чем 400 курсантов. Кроме того, Минобороны работает над тем, чтобы студенток принимали в военные учебные центры гражданских вузов наравне с молодыми людьми.