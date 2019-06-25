В России создан новый сплав для авиакосмической отрасли

Специалисты лаборатории физики высокопрочных кристаллов СФТИ ТГУ в рамках совместного гранта РНФ и Немецкого научно-исследовательского сообщества (DFG) смогли создать инновационный сплав, обладающей памятью формы.

Как пишет агентство "МИР", разработка окажется весьма перспективной в авиационной и космической сферах, а также в робототехнике и автомобильной промышленности. Примечательно, что сотрудники СФТИ впервые сумели создать монокристаллы сплавов на основе соединения железо-никель-кобальт-алюминий. При этом пятый элемент является заменяемым, и им может выступить ниобий или титан.

Такой материал по своим свойствам превосходит никелид титана, который используется при создании термодатчиков, имплантов, медицинского оборудования, приводов и других конструкций. В отличие от него, сплавы на основе железа лучше восстанавливаются после деформации, рассказала аспирант ФФ, инженер лаборатории физики высокопрочных кристаллов Анна Ефтифеева.

Стоит отметить, что сплавы на основе железа отличаются высокой прочностью. Этот аспект играет крайне важную роль для устройств, которым приходится выдерживать колоссальную нагрузку. Как правило, это относится к машиностроительной и авиакосмической отраслям. К преимуществам новинки следует отнести и меньшие затраты на изготовление по сравнению с никелидом титана, добавил руководитель лаборатории, профессор Юрий Чумляков.