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25.06.2019
Военно-промышленный курьер

Как США стали разносчиками исламского терроризма

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Источник изображения: vpk-news.ru

Западные разведки и их коллеги в Афганистане широко распространили паническое предупреждение о том, что недавние террористические нападения в Кабуле были всего лишь тренировкой "больших нападений" боевиков из запрещенного в России "Исламского государства" на Европу и США.

Крупные силы террористов, каким-то образом перебазировавшиеся через несколько границ в Афганистан, расширяют свой контроль над горным северо-восточным регионом Афганистана, набирая новобранцев среди местного населения, пишет "Мир новостей".

ИГ рассматривается как еще большая угроза, чем талибы, так как джихадисты демонстрируют хорошую военную подготовку и наводят такой же ужас на местное население, как это было в Ираке и Сирии.

Представитель афганского центра ЦРУ на условиях анонимности заявил агентству "Ассошиэйтед Пресс", что закрепившиеся в Афганистане террористы представляют наибольшую угрозу для западного мира. Подозрительно неуловимый и неуязвимый главарь ИГ аль-Багдади в последний раз засветился на севере Ирака. Возникает вопрос: решится ли он на переезд в Афганистан? Предупреждение разведки из Афганистана выглядит необычно пугающим. "Их цель - извне атаковать Европу и США. Можно лишь гадать, когда это произойдет. Такая перспектива действительно устрашает", - отметил источник из разведки.

Сперва ИГ присягнули пакистанские талибы, оставившие свои приграничные базы, а также часть наиболее экстремистски настроенных афганских талибов. Они поддержали призыв своего нового лидера к мировой войне с неверными. Как и повсюду, ИГ атаковало в Афганистане шиитов, считающихся еретиками, заслуживающими смерти.

Эксперты по Афганистану считают, что террористы получили значительную поддержку, когда к ним в 2015 году присоединилось Исламское движение Узбекистана. Однако из Ирака в последнее время доходили слухи о том, что в ходе тайной операции сами американцы перебрасывали террористов в Афганистан, чтобы создать противовес талибам и подтолкнуть тех к переговорам. Но, как это не раз бывало, эти манипуляции обернулись против их инициаторов.

Сейчас в Афганистане сколочена значительная группировка, состоящая из жителей бывших советских республик Средней Азии, арабов, чеченцев, граждан Индии и Бангладеш, этнических уйгуров из Китая.

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Бангладеш
Индия
Ирак
Китай
Пакистан
Россия
Сирия
США
Узбекистан
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