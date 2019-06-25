МВД России закупило партию снайперских винтовок ORSIS Т-5000

Российское Министерство внутренних дел заказало пробную партию высокоточных снайперских винтовок ORSIS Т-5000. Об этом генеральный директор компании "Промтехнология" Владимир Злобин сообщил в интервью "РИА Новости" в понедельник, 24 июня.

По словам Злобина, помимо ORSIS Т-5000, компания уже передала в опытную эксплуатацию Федеральной службе охраны (ФСО) партию карабинов ORSIS К-15 "Брат".

"Также до конца года планируем поставить ФСБ и Росгвардии опытные партии уже модернизированных версий этих карабинов. Они будут более интересные и более совершенные", — добавил глава компании.

Винтовка ORSIS Т-5000, на базе которой создан снайперский комплекс "Точность", — это принципиально новое оружие, которое соответствует всем современным требованиям. По данным разработчика, винтовка способна поразить цель в любое время суток и при любых погодных условиях без предварительной пристрелки на дистанции до 1,5 км.

28 марта винтовки ORSIS T-5000 ("Точность") поступили на вооружение спецназа Росгвардии. Оружие будет использоваться во время проведения контртеррористических операций.