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25.06.2019
Известия.ru

МВД России закупило партию снайперских винтовок ORSIS Т-5000

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/Vitaly V. Kuzmin

Российское Министерство внутренних дел заказало пробную партию высокоточных снайперских винтовок ORSIS Т-5000. Об этом генеральный директор компании "Промтехнология" Владимир Злобин сообщил в интервью "РИА Новости" в понедельник, 24 июня.

По словам Злобина, помимо ORSIS Т-5000, компания уже передала в опытную эксплуатацию Федеральной службе охраны (ФСО) партию карабинов ORSIS К-15 "Брат".

"Также до конца года планируем поставить ФСБ и Росгвардии опытные партии уже модернизированных версий этих карабинов. Они будут более интересные и более совершенные", — добавил глава компании.

Винтовка ORSIS Т-5000, на базе которой создан снайперский комплекс "Точность", — это принципиально новое оружие, которое соответствует всем современным требованиям. По данным разработчика, винтовка способна поразить цель в любое время суток и при любых погодных условиях без предварительной пристрелки на дистанции до 1,5 км.

28 марта винтовки ORSIS T-5000 ("Точность") поступили на вооружение спецназа Росгвардии. Оружие будет использоваться во время проведения контртеррористических операций.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ORSIS T-5000
Компании
Промтехнологии ГК
Росгвардия
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