Лёгкие машины для тяжёлой работы

Пустынные патрульные машины, машины быстрой атаки, быстроходные штурмовые машины, боевые багги — все эти слова об одном и том же. Условно можно считать, что предвестником таких машин стали лёгкие армейские внедорожники (Volkswagen K?belwagen, Bantam BRC и другие), но цели у этих видов транспорта кардинально разные.

Если лёгкие армейские внедорожники в первую очередь нужны армии, то боевые багги скорее транспорт спецназа. Именно на пустынных патрульных машинах (Desert Patrol Vehicle, DPV) отряд американских сил специальных операций Navy SEAL Team 6, более известный как "Морские котики", первым вошёл в город Кувейт во время операции "Буря в пустыне".

Боевые багги не имеют брони, а их проходимость обусловлена прежде всего небольшим весом. На пересечённой местности, а также в наборе скорости мало какие армейские машины могут составить им конкуренцию. В этой подборке представлены некоторые из сверхлёгких машин, которые разработаны для "особых солдат" разных стран мира.

Машины Fast Attack Vehicle (FAV) можно условно считать первыми боевыми багги. Раллийная команда Chenowth в 80-е годы выиграла американский армейский контракт на разработку быстрого военного багги, и понеслось… Источник изображения: militarymachine.com

Первые автомобили Fast Attack Vehicle (FAV) появились в 1982 году, но длительное время "простаивали". Звёздный час машин быстрой атаки настал во время операции "Буря в пустыне". Источник изображения: militarymachine.com

Американские "Морские котики" на FAV сумели быстро преодолеть пустыню и прорваться в город Кувейт. Тем самым они сделали лучшую рекламу для Chenowth и этого класса техники. Источник изображения: militarymachine.com

Американские FAVы оснащались 2-литровыми 200-сильными двигателями Volkswagen, весили 680 кг и могли проехать 320 км на одной заправке, максимальная скорость составляла 97 км/ч. В 1991 году Fast Attack Vehicle были переименованы в Desert Patrol Vehicle (DPV). Источник изображения: militarymachine.com

С ростом потребностей американской армии появились машины Light Strike Vehicle (LSV), весившие 960 кг, набиравшие скорость до 130 км/ч и вмещавшие значительно больше груза (в том числе вооружения). Источник изображения: militarymachine.com

Позже LSV заменил ALSV (Advanced Light Strike Vehicle). Это был ещё более тяжёлый монстр массой 1600 кг с 160-сильным двигателем, способным "затаскивать" машину в полном снаряжении на 75-градусные склоны. Источник изображения: militarymachine.com

"Коджак" — боевой багги боливийской армии, принятый на вооружение в 2005 году. Трёхместная машина может оснащаться как стрелковым оружием, так и пусковыми ракетными установками. Источник изображения: razonyfuerza.mforos.com

"Апереа" — боевой багги уругвайской армии. Существует несколько модификаций, самая мощная из которых может разгоняться до 160 км/ч при массе в 630 кг. Источник изображения: vasili.io.ua

"Лобо", он же VATT (Vehiculo de Ataque Todo Terreno — "вездеходная штурмовая машина"), принят на вооружение перуанской армии в 2005 году. Длина VATT составляет 4,5 м, ширина — 2,2 м, высота — 2,6 м, масса — 850 кг. Источник изображения: discasanave.com

VELA (Vehiculo de Exploracion Ligero de Asalto — "лёгкая разведывательно-штурмовая машина") разрабатывалась для ВС Аргентины, но на вооружение официально не поступила. Машина комплектуется 1,6-литровым мотором "Фольксваген" и двумя пулемётами (12,7-мм М2НВ и 7,62-мм М60). Источник изображения: vasili.io.ua

Машина VLF (Vehiculo Liviano de Fiero — "лёгкая огневая машина") разработана для кубинского спецназа "Ависпас Неграс" ("Чёрные осы"). Источник изображения: vasili.io.ua

Китайский Fast attack vehicle разработан корпорацией NORINCO в 2001 году. По своим характеристикам он ближе к лёгким внедорожникам и, в отличие от всех предыдущих машин, вмещает 4, а не 3 человека. Источник изображения: military-today.com

"Чаборз М-3" — боевой багги от "Чеченавто" (РФ). Лёгкий многоцелевой вездеход способен перевозить экипаж из трёх человек и груз до 250 кг в условиях степи, пустыни и гор. Источник изображения: defence.ru

"Чаборз М-6" — ещё одна боевая машина спецназа от "Чеченавто". Может перевозить до шести бойцов в полной экипировке и разгоняться до 130 км/ч. Его длина превышает 4 м, масса составляет 1,5 т. Источник изображения: tass.ru

Flyer-60 Advanced Light Strike Vehicle — лёгкий по армейским меркам американский внедорожник типа "багги". Машина вмещает пять человек, оснащается 150-сильным дизельным двигателем объёмом 1,9 л и может перевозить до 1,6 т груза. Источник изображения: armyrecognition.com

Электробагги Reckless UTV от американской Nikola Corportation оснащён четырьмя электродвигателями (по одному на каждое колесо), которые обеспечивают мощность, эквивалентную 555 л.с. Машина может вооружаться пулемётами, автоматическими гранатомётами и ПТРК Javelin. Источник изображения: armyrecognition.com

Гибридный багги OV-2 разработан концерном "Калашников". Автомобиль развивает скорость до 100 км/ч и перевозит до 4 человек, включая водителя. Длина багги OV-2 составляет 2,9 м, ширина — 1,8 м, высота — 1,5 м. Источник изображения: kalashnikov.media

Украинский "Багги". По словам разработчиков, их детище является гибридом Humvee и DPV. Источник изображения: kyivpost.com

Одни из самых популярных современных боевых багги — семейство MRZR от американской Polaris Defense. Эти машины имеют модульную конструкцию, что позволяет адаптировать их под любые нужды. Кроме того, эти машины доступны на гражданском рынке. На фото — модификация MRZR D4. Источник изображения: military.polaris.com