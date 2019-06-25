Хуситы нанесли удар по саудовскому аэропорту

Йеменские хуситы в очередной раз обстреляли аэропорт на территории Саудовской Аравии. По сообщениям канала Al Arabia, в ходе инцидента есть погибший и многочисленные раненные.

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Йеменские повстанцы-хуситы нанесли очередной удар по саудовскому аэропорту в Абхе. Информацию об этом сообщает канал Al Arabia.

Согласно данным телеканала, в ходе обстрела, произведенного вечером в воскресенье, был убит подданный Саудовской Аравии, еще 21 человек был ранен. В число пострадавших входят три женщины и два ребенка.

Среди раненых находятся граждане четырех государств: собственно Саудовской Аравии, Индии, Бангладеш и Египта. Все пострадавшие при обстреле были доставлены в госпиталя и больницы, в критическом состоянии находятся двое из них.

По словам Турки аль-Малики, представителя коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией и ведущей военные действия против повстанцев в Йемене, ответственность за нападение на аэропорт, осуществленное посредством БПЛА, несут хуситы. На данный момент аэропорт Абха возобновил авиасообщение.

Хуситы уже обстреливали этот аэропорт ранее. Так, около двух недель назад, они выпустили по нему крылатую ракету – тогда ранения получили 26 человек.