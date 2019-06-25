Войти
25.06.2019
Военное обозрение

Хуситы нанесли удар по саудовскому аэропорту

540
2
0

Йеменские хуситы в очередной раз обстреляли аэропорт на территории Саудовской Аравии. По сообщениям канала Al Arabia, в ходе инцидента есть погибший и многочисленные раненные.

Источник изображения: topwar.ru

Йеменские повстанцы-хуситы нанесли очередной удар по саудовскому аэропорту в Абхе. Информацию об этом сообщает канал Al Arabia.

Согласно данным телеканала, в ходе обстрела, произведенного вечером в воскресенье, был убит подданный Саудовской Аравии, еще 21 человек был ранен. В число пострадавших входят три женщины и два ребенка.

Среди раненых находятся граждане четырех государств: собственно Саудовской Аравии, Индии, Бангладеш и Египта. Все пострадавшие при обстреле были доставлены в госпиталя и больницы, в критическом состоянии находятся двое из них.

По словам Турки аль-Малики, представителя коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией и ведущей военные действия против повстанцев в Йемене, ответственность за нападение на аэропорт, осуществленное посредством БПЛА, несут хуситы. На данный момент аэропорт Абха возобновил авиасообщение.

Хуситы уже обстреливали этот аэропорт ранее. Так, около двух недель назад, они выпустили по нему крылатую ракету – тогда ранения получили 26 человек.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бангладеш
Египет
Индия
Йемен
Саудовская Аравия
Проекты
БПЛА
Похожие новости
22.08.2017
С-500 "Прометей" и "Антей-4000" впервые покажут широкой публике
14.06.2016
Рост закупок оружия Эр-Риядом привел к скачку на мировом рынке вооружений
22.12.2015
Мифы мирового рынка вооружений
30.01.2013
Коррупция в оборонном секторе стоит миру $20 млрд
05.10.2012
Новый опасный мир дронов
2 комментария
№1
25.06.2019 12:36
Что, опять?
0
Сообщить
№2
25.06.2019 13:20
а так же сбили разведывательный самолёт в тот же день ранеее туда уже прилетало В и рядом в разные годы. Я на википедии в сша напостил мол было за лет 5 ну 10 пусков и пяток успешно... так вскоре это заметили (там просмотров то сотни тысяч) ну и.... вспомнили что несколько лет молачли но НА САМАОМ деле сбили не 5 а 105 ракет.. просто некогда было сообщить раньше.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.06 16:31
  • 8
Пролетел над авианосцем: Испания испугалась маневра Су-24
  • 25.06 16:13
  • 7
Российское оружие лишают Божьей силы
  • 25.06 14:40
  • 18
Самолет-амфибия Бе-200ЧС будет поставляться в США с 2020 года
  • 25.06 14:01
  • 9
NZZ (Швейцария): через какие очки нужно смотреть на Россию?
  • 25.06 13:41
  • 3
Перископ в крышу в БТР/MRAP для: 1) анти-РПГ на весь борт, 2) огня в круговую, 3) обзора в круговую. Чертежи.
  • 25.06 13:22
  • 2
Атака сверху: как Грузия поможет США бомбить Иран
  • 25.06 13:20
  • 2
Хуситы нанесли удар по саудовскому аэропорту
  • 25.06 13:07
  • 64
Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн
  • 25.06 12:23
  • 105
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 25.06 12:19
  • 27
Sina (Китай): как Россия умудряется создавать истребители, если у нее отсталые электронные технологии?
  • 25.06 11:49
  • 5
МИД Японии в ежегодном докладе не стал заявлять, что спорные Курильские острова принадлежат стране
  • 25.06 11:37
  • 33
Крым защитят новейшие истребители Су-35С
  • 25.06 11:33
  • 3
Искусственный интеллект – это и риски, и возможности
  • 25.06 08:51
  • 1
Проблема с рассылкой
  • 25.06 04:48
  • 8
Почему буксует создание отечественного среднего транспортного самолета