В Вашингтоне объявили о программе технологического импортозамещения

В Вашингтоне объявлено о реализации программы технологического импортозамещения. Речь идёт об оборудовании и технологиях для формата передачи данных 5G. Одним из мировых лидеров в этой сфере является китайская компания Huawei.

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Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп поручил реализовать проект по созданию в США сетей нового поколения связи без использования китайских комплектующих. Американским технологическим компаниям поручено провести мониторинг на предмет того, способны ли они разработать электронное оборудования для вышек сотовой связи нового поколения, маршрутизаторы, коммутационные установки и программное обеспечение без использования китайских технологий и комплектующих.

Сам Дональд Трамп высказался, что надеется на возможность создания сетей 5G в США без "какого-либо участия Китая".

Напомним, что между США и КНР фактически идёт торговая и технологическая войны. Вашингтон ввёл санкции в отношении китайского технологического гиганта Huawei, существенно взвинтил пошлины на китайские товары. При этом технологические процессы Huawei в США оказались под угрозой полного блокирования.

В ответ Китай повысил пошлины для товаров из США и пригрозил начать "аудит" работы американских компаний, занятых на китайском рынке.

Обращает на себя внимание то, как пользователи в Китае отреагировали на инициативу Трампа по импортозамещению в сфере коммуникационных технологий и по давлению на Huawei. Несколько комментариев в издании SCMP:

США хотят украсть технологии Huawei?

США насаждают по всему миру государственный терроризм. Это самая настоящая мафия.

США делают законным кражу патентов Huawei, особенно тысяч патентов, полученных в США.