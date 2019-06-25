Войти
25.06.2019
Военное обозрение

В США заявили о начале кибервойны против Ирана

541
0
0

Американские СМИ выходят с материалами, в которых говорится о подготовке американских атак на Иран. Речь идёт о так называемых "нелетальных" атаках, под которыми подразумевается воздействие на инфраструктуру с помощью кибервмешательства. Другими словами, в США не скрывают, что намереваются осуществить хакерское вторжение в независимое государство, при этом не считают такой факт предосудительным.

Источник изображения: Пентагон

Можно себе представить, какой гвалт поднялся бы в тех же СМИ США, если бы в СМИ какой-либо зарубежной страны заявили бы о подготовке к проведению кибератак против Соединённых Штатов.

Издание NYT пишет о том, что "Белый дом пытается избежать полномасштабной войны, а потому намерен действовать посредством проведения киберопераций". А по данным The Washington Post, США уже провели кибератаки против Ирана после того, как КСИР сбили американский разведывательный беспилотник "Тритон". В материале говорится, что "США уже начали кибервойну".

Американские подразделения киберопераций, как пишут СМИ США, провели ряд атак на инфраструктуру ракетных сил Корпуса стражей исламской революции и подразделения ПВО Ирана. Координация действий при осуществлении таких атак идёт через Центральное американское командование на Ближнем Востоке. О конкретных результатах кибератак по Ирану пока не сообщается.

Тем временем в США продолжают обсуждать заявление президента Трампа, который рассказал о введении новых антииранских санкций и о том, что "Иран не будет "снова великим", пока не откажется от создания ядерного оружия". По словам Дональда Трампа, США не дадут Тегерану стать обладателем ядерного оружия.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
БПЛА
ИТ
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
24.06.2019
Трамп одобрил проведение Пентагоном кибератаки против Ирана
27.06.2018
Третья мировая малой мощности
12.03.2018
«Наши подлодки способны уничтожить Россию»
15.05.2017
Какой будет третья мировая
21.08.2014
«Иррегулярная война» дает России время модернизировать армию ("Scientific American", США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.06 16:46
  • 19
Самолет-амфибия Бе-200ЧС будет поставляться в США с 2020 года
  • 25.06 16:45
  • 8
Российское оружие лишают Божьей силы
  • 25.06 16:31
  • 8
Пролетел над авианосцем: Испания испугалась маневра Су-24
  • 25.06 14:01
  • 9
NZZ (Швейцария): через какие очки нужно смотреть на Россию?
  • 25.06 13:41
  • 3
Перископ в крышу в БТР/MRAP для: 1) анти-РПГ на весь борт, 2) огня в круговую, 3) обзора в круговую. Чертежи.
  • 25.06 13:22
  • 2
Атака сверху: как Грузия поможет США бомбить Иран
  • 25.06 13:20
  • 2
Хуситы нанесли удар по саудовскому аэропорту
  • 25.06 13:07
  • 64
Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн
  • 25.06 12:23
  • 105
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 25.06 12:19
  • 27
Sina (Китай): как Россия умудряется создавать истребители, если у нее отсталые электронные технологии?
  • 25.06 11:49
  • 5
МИД Японии в ежегодном докладе не стал заявлять, что спорные Курильские острова принадлежат стране
  • 25.06 11:37
  • 33
Крым защитят новейшие истребители Су-35С
  • 25.06 11:33
  • 3
Искусственный интеллект – это и риски, и возможности
  • 25.06 08:51
  • 1
Проблема с рассылкой
  • 25.06 04:48
  • 8
Почему буксует создание отечественного среднего транспортного самолета