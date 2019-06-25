В США заявили о начале кибервойны против Ирана

Американские СМИ выходят с материалами, в которых говорится о подготовке американских атак на Иран. Речь идёт о так называемых "нелетальных" атаках, под которыми подразумевается воздействие на инфраструктуру с помощью кибервмешательства. Другими словами, в США не скрывают, что намереваются осуществить хакерское вторжение в независимое государство, при этом не считают такой факт предосудительным.

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Можно себе представить, какой гвалт поднялся бы в тех же СМИ США, если бы в СМИ какой-либо зарубежной страны заявили бы о подготовке к проведению кибератак против Соединённых Штатов.

Издание NYT пишет о том, что "Белый дом пытается избежать полномасштабной войны, а потому намерен действовать посредством проведения киберопераций". А по данным The Washington Post, США уже провели кибератаки против Ирана после того, как КСИР сбили американский разведывательный беспилотник "Тритон". В материале говорится, что "США уже начали кибервойну".

Американские подразделения киберопераций, как пишут СМИ США, провели ряд атак на инфраструктуру ракетных сил Корпуса стражей исламской революции и подразделения ПВО Ирана. Координация действий при осуществлении таких атак идёт через Центральное американское командование на Ближнем Востоке. О конкретных результатах кибератак по Ирану пока не сообщается.

Тем временем в США продолжают обсуждать заявление президента Трампа, который рассказал о введении новых антииранских санкций и о том, что "Иран не будет "снова великим", пока не откажется от создания ядерного оружия". По словам Дональда Трампа, США не дадут Тегерану стать обладателем ядерного оружия.