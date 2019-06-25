The National Interest (США): почему индийская гиперзвуковая ракета может спровоцировать ядерную войну

Проведенные Индией испытания гиперзвуковой ракеты ознаменовали собой не просто очередной шаг в развитии индийских военных технологий. Эти испытания приблизили Индию к началу ядерной войны с Пакистаном, предупреждает автор статьи, опубликованной в "Нэшнл интерест". Осознание того, что у Индии есть гиперзвуковое оружие, может загнать Пакистан в ловушку.

Новая ракета — новые угрозы?

По иронии первый запуск гиперзвуковой крылатой ракеты HSTDV (Hypersonic Technology Demonstrator Vehicle - "средство для демонстрации гиперзвуковой технологии") оказался неудачным. Ракета HSTDV, по своей форме очень похожая на парусное судно, должна стать опытным образцом для дальнейшей разработки сверхзвукового оружия, такого как крылатые ракеты. Она устанавливается на индийскую ракету-носитель "Агни-1".

"Тестовый запуск был произведен с использованием ракетной платформы "Агни-1", которая должна была поднять ракету HSTDV на заданную высоту, где технология сверхзвукового сгорания - способность развивать скорость более 6 Махов, используя атмосферный кислород в качестве окисляющего компонента, - должна быть подтверждена отделением платформы и коротким полетом на большой высоте", - написала индийская газета "Экономик таймс".

"Как сообщили источники, хотя ракета с установленной на ней платформой успешно стартовала, испытания не увенчались демонстрацией полета на сверхзвуковой скорости, потому что "Агни-1" не достигла заданной высоты. Ученые пытаются выяснить, какими техническими причинами это может объясняться, и изучают все имеющиеся в их распоряжении данные".

Хотя неудачные испытания вовсе не означают, что с ракетами HSTDV есть какие-то проблемы, это стало не слишком хорошей новостью для индийского стратегического ядерного потенциала сдерживания. ""Агни-1" - это ракета, способная нести ядерный заряд, которая находится на вооружении стратегических сил и которая в прошлом прошла несколько успешных испытаний, - отметило издание "Экономик таймс". - Ее неспособность достичь нужной высоты - это причина для беспокойства, которую необходимо изучить".

Сам по себе проект сверхзвукового оружия в Индии - это зловещий шаг в ее холодной войне с соседним Пакистаном. Гиперзвуковые ракеты - ракеты, способные развивать скорость более 5 махов, хотя Россия и Америка разрабатывают оружие, скорость которого может достигать 20 махов, - опасны из-за своей скорости. Хотя это оружие еще только предстоит проверить в условиях боевых действий, американская армия обеспокоена тем, что российское и китайское гиперзвуковое оружие может развивать такие высокие скорости, что его невозможно будет перехватить. На тактическом уровне это значит, что авианосцы и военно-воздушные базы могут быть уничтожены залпом ракет.

Но на стратегическом уровне гиперзвуковое оружие является по-настоящему пугающим. Гиперзвуковая ракета может доставить ядерную боеголовку быстрее, чем баллистическая ракета. Кроме того, гиперзвуковые ракеты, оснащенные обычными боеголовками, возможно, способны уничтожить ядерный арсенал противника при первом же ударе - без необходимости использовать для этого ядерное оружие.

Вопрос не в том, будет ли такой удар успешным или захочет ли та или иная сторона пойти на риск и применить гиперзвуковое оружие, спровоцировав при этом обмен ядерными ударами. В отличие от противостояния США России и Китаю, чьи территории разделяют тысячи миль океанских просторов, расстояние между Нью-Дели и Исламабадом составляет около 650 километров. Гиперзвуковая ракета, способная развивать скорость в 5 или 10 махов, выпущенная с территории Индии или Пакистана, может нанести удар по цели в течение нескольких минут.

Осознание того, что у Индии есть гиперзвуковое оружие, может загнать Пакистан в ловушку и вынудить его принять решение о применении ядерного оружия из страха потерять все.

Майкл Пек (Michael Peck)