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25.06.2019
bmpd.livejournal.com

Тяжелая боевая машина пехоты Т-15 с боевым модулем "Кинжал"

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На открывающемся 25 июня 2019 года в Кубинке Пятом Международном военно-техническом форуме "Армия-2019", в числе прочего, АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" демонстрируется опытный образец тяжелой боевой машины пехоты Т-15 ("Объект 149") на перспективной универсальной гусеничной платформе "Армата" в исполнении с оснащением новым боевым дистанционно-управляемым модулем "Кинжал" с 57-мм автоматической пушкой.

Опытный образец тяжелой боевой машины пехоты Т-15 ("Объект 149") на перспективной универсальной гусеничной платформе "Армата" в исполнении с оснащением новым боевым дистанционно-управляемым модулем "Кинжал" с 57-мм автоматической пушкой в экспозиции Пятого Международного военно-технического форума "Армия-2019". Кубинка, июнь 2019 года (с) Саид Аминов / saidpvo.livejournal.com

Боевой модуль "Кинжал" разработан АО "ЦНИИ "Буревестник" (Нижний Новгород, входит в состав НПК "Уралвагонзавод") и является дальнейшим развитием экспериментального боевого модуля с 57-мм пушкой, демонстрировавшегося на опытном образце Т-15 на форуме "Армия-2018".

Согласно официальным данным НПК "Уралвагонзавод", боевой модуль "Кинжал" имеет массу 3850 кг и оснащен 57-мм автоматической пушкой (боекомплект 80 выстрелов), 7,62-мм пулеметом ПКТМ (1000 выстрелов) и двумя пусковыми установками ПТУР 9М120 "Атака".

Опытный образец тяжелой боевой машины пехоты Т-15 ("Объект 149") на перспективной универсальной гусеничной платформе "Армата" в исполнении с оснащением новым боевым дистанционно-управляемым модулем "Кинжал" с 57-мм автоматической пушкой в экспозиции Пятого Международного военно-технического форума "Армия-2019". Кубинка, июнь 2019 года (с) Саид Аминов / saidpvo.livejournal.com

Рекламный проспект боевого дистанционно-управляемого модуля "Кинжал" с 57-мм автоматической пушкой, разработанного АО "ЦНИИ "Буревестник" (Нижний Новгород, входит в состав АО "НПК "Уралвагонзавод") (с) АО "НПК "Уралвагонзавод" (via "Военный осведомитель" / vk.com/milinfolive )

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Продукция
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Атака
ПКТМ
Т-15
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Буревестник
Уралвагонзавод
Проекты
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