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25.06.2019
Вестник Мордовии

Прощай, "Шишига"! На Украине мучительно ищут замену легендарному ГАЗ-66

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Источник изображения: Фото: AUTO-Consulting

Черкасский завод "Богдан Моторс" представил замену устаревшим советским ГАЗ-66, которые еще широко используются в ВСУ. В качестве альтернативы, предлагается собственную модель "Богдан"-3355.

Как сообщает издание AUTO-Consulting, основой для армейского грузовика послужила полноприводная версия Hyundai HD. От этого же грузовика заимствована и кабина. А вот шасси было усилено. По крайней мере, "Богдан"-3355 заметно отличается от первоначальных полноприводных моделей Hyundai, которые предприятие предлагало в 2015-2017 гг.

"Богдан"-3355 имеет снаряженную массу 3 т, при этом может перевозить до 2 т груза. Длина автомобиля - 6050 мм, высота - 2700 мм. Он укомплектован дизельным двигателем D4DC объемом 3,9 л и мощностью 120 л.с. Расход топлива - 19 л\100 км, а запас хода - 500 км. В трансмиссии использована раздаточная коробка с понижающим рядом. Шины использованы - 305\80R18, диски 11.00-18. По своим характеристикам, "Богдан"-3355 очень близок к показателям ГАЗ-66.

Напомним, что это уже не первая попытка черкасского предприятия представить легкий полноприводный грузовик. Ранее завод изготовил несколько экземпляров "Богдан"-33712 4x4, который был разработан на предприятии с использованием шасси Hyundai и кабины грузовика JAC. Такое решение позволило снизить стоимость машины, но она было прохладно воспринята военными.

Кроме того, завод "Богдан Моторс" предложил и транспортный грузовик "Богдан"-3373 (4х2). Он имеет полную массу 7,2 т, грузоподъемность - 4,5 т и бортовую платформу черкасского производства. Эта машина была создана на агрегатах Hyundai HD72 и комплектуется дизельным двигателем 3,9 л (130 л.с.).

Новая разработка "Богдан"-3355 заметно отличается от предыдущих вариантов. Она имеет большие углы въезда, больше клиренс и укомплектована внедорожными шинами большего диаметра.

Права на данный материал принадлежат Вестник Мордовии
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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Компании
Hyundai
ГАЗ Группа
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