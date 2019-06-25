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25.06.2019
Известия.ru

Встречный запрос: Москва ждет от Вашингтона готовности к разговору

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Shealah Craighead

Возможная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Осаке на G20 крайне важна для отношений двух стран и обстановки на мировой арене. Однако формат крупного международного саммита не позволяет надеяться на детальные двусторонние переговоры и разрешение многочисленных накопившихся проблем. Об этом заявили опрошенные "Известиями" политики и эксперты. Между тем основными темами для разговора лидеров — в случае, если диалог все-таки состоится — скорее всего, станут вопросы безопасности и разоружения, ситуация вокруг Ирана и КНДР, а также конфликт в Сирии. Как заявил президент России, Москва готова к переговорам с Вашингтоном, однако может и подождать, когда в США к этому созреют.

Возможная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Осаке на G20 крайне важна для отношений двух стран и обстановки на мировой арене. Однако формат крупного международного саммита не позволяет надеяться на детальные двусторонние переговоры и разрешение многочисленных накопившихся проблем. Об этом заявили опрошенные "Известиями" политики и эксперты. Между тем основными темами для разговора лидеров — в случае, если диалог все-таки состоится — скорее всего, станут вопросы безопасности и разоружения, ситуация вокруг Ирана и КНДР, а также конфликт в Сирии. Как заявил президент России, Москва готова к переговорам с Вашингтоном, однако может и подождать, когда в США к этому созреют.

Дональд Трамп, когда речь заходит о возможности переговорить с Владимиром Путиным, уже традиционно уверяет общественность, что очень рассчитывает на этот диалог. За два с половиной года в Овальном кабинете американский лидер не устает повторять, что хочет "поладить с Россией", а отношения с Москвой когда-нибудь обязательно будут "потрясающими", что в конечном итоге окажется на руку обеим державам. И хотя ни Белый дом, ни Кремль до сих пор не подтвердили окончательно как сами переговоры, так и их формат, оба президента выразили готовность обсудить российско-американские отношения и международные проблемы на японской земле 28–29 июня.

Трудности с появлением конкретики переговоров в Осаке связаны с неразберихой в Вашингтоне, пояснил "Известиям" первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, уже не раз бывало, когда встречи лидеров России и США срывались американской стороной под надуманными предлогами.

— Если встреча состоится, есть много вопросов, которые требуют срочного рассмотрения. Во-первых, обострение вокруг Ирана: нельзя допустить, чтобы ситуация вышла из-под контроля. Во-вторых, до конца не решена проблема разгрома ИГИЛ (организация запрещена в РФ. — "Известия") в Сирии. Там по-прежнему существует идлибская зона, которая подпитывает страну экстремизмом. Важнейшая тема — дальнейшее разоружение. Госдума уже приняла закон о приостановке действия ДРСМД, Совет Федерации также его одобрит, — сказал российский политик. — Кроме того, СНВ-III завершается в 2021 году, а переговоры о его продлении или заключении нового договора так и не начались. Нельзя оставлять мир без регуляторов, поскольку это чревато конфликтами.

Подобный пакет проблем важно и нужно решать, и лучшего всего делать это в рамках полноценного двустороннего саммита, считает сенатор. Однако, пока такой возможности нет, надо использовать для разговора G20.

Даже непродолжительная беседа лидеров России и США лучше, чем ее отсутствие, уверен директор Центра военно-политического анализа в Hudson Institute Ричард Вайц. Помимо вопросов эскалации ситуации вокруг Ирана, сирийской войны и СНВ-III, которые требуют ответа, существует и проблема ядерного оружия на Корейском полуострове. Кроме того, определенные изменения могут произойти и на Украине, где к власти пришел новый президент Владимир Зеленский.

— Теоретические политические сдвиги на Украине дают возможность по-новому взглянуть на эту горячую точку. Урегулирование конфликта — необходимое условие для снятия некоторых санкций США в отношении России, которые среди прочих препятствий мешают двум странам развивать нормальные экономические связи, — отметил в беседе с "Известиями" американский политолог.

Впрочем, по его мнению, двум президентам вряд ли удастся сделать больше, чем просто поговорить, поскольку признаков достижения каких-то прорывных договоренностей или заключения соглашений пока нет.

Переговоры на таком уровне должны готовиться заранее, как это было на саммите в Хельсинки в июле 2018-го, пояснил "Известиям" американист, профессор факультета права ВШЭ Александр Домрин. Проблема возможной встречи в Осаке заключается в том, что фактически отсутствует сформированная повестка.

Владимир Путин на днях заявил, что Россия и США заинтересованы в диалоге, однако американская система устроена таким образом, что Дональд Трамп весьма ограничен в своих возможностях. По словам российского лидера, продавить Москву в тех или иных вопросах у Вашингтона не получится, а "без диалога найти консенсус невозможно". Президент заверил, что Москва не собирается торопить события и готова подождать, когда США "созреют" для переговоров.

- Как только они будут готовы — пожалуйста, мы с удовольствием будем развивать эти отношения, — сказал Владимир Путин.

Тем не менее до саммита в Японии остается меньше недели, и вопрос отдельных переговоров лидеров России и США в Осаке остается одним из самых интригующих в повестке международной встречи.

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