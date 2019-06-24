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24.06.2019
N+1

Британцы занялись разработкой робота для удаленного ремонта авиадвигателей

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Зонд робота Cobra
Зонд робота Cobra.
Источник изображения: Rolls-Royce

Британская компания Rolls-Royce занялась разработкой робота Cobra, который позволит техникам дистанционно производить осмотр и ремонт авиационных двигателей. Как пишет Flightglobal, новая разработка находится на втором уровне технологической готовности, то есть уже прошла валидацию и практическое обоснование.

Предполагается, что робот Cobra позволит техникам Rolls-Royce или сотрудникам других обслуживающих компаний практически из любой точки планеты производить осмотр и ремонт авиадвигателей. Предполагается, что это значительно упростит и ускорит незначительный ремонт авиационной техники.

Робот Cobra представляет собой устройство с несколькими подвижными зондами. Один из них будет оснащен подсветкой и камерами для осмотра двигателей изнутри через инспекционные отверстия. Другой зонд сможет накладывать керамические латки на поврежденные элементы двигателей. Разработка Cobra ведется совместно с Ноттингемским университетом. Технические подробности о роботе пока не раскрываются.

Между тем, Rolls-Royce провела успешные лабораторные испытания робота Flare. Этот аппарат тоже оснащен подвижными зондами и предназначен для обследования и ремонта двигателей. Один его зонд оснащен камерой и подсветкой, а также системой нанесения керамического порошка на места с обнаруженными повреждениями.

Второй зонд робота Flare оснащен горелкой, способной выдавать пламя температурой до 3 тысяч градусов Цельсия. С помощью горелки робот может расплавлять нанесенный ранее керамический порошок, создавая таким образом временную латку на месте повреждения. Такой ремонт позволит продлить эксплуатацию двигателя до прихода необходимых запчастей.

В Rolls-Royce утверждают, что разработка робота Flare завершится в течение ближайших двух лет, после чего его начнут предлагать операторам технического обслуживания авиационной техники.

В июле прошлого года Rolls-Royce представила концепцию робота Swarm. Этот аппарат оснащен зондом, способным проникать внутрь авиационного двигателя через инспекционное отверстие и выпускать множество небольших шагающих роботов. Последние могут автономно обследовать авиадвигатель изнутри. В настоящее время проект находится на втором уровне технологической готовности.


Василий Сычёв

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Страны
Великобритания
Компании
Rolls-Royce
Проекты
Робот
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