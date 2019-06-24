Американские танки "Абрамс" форсировали Дунай в Румынии

В ходе военных учений НАТО Saber Guardian, проходящих на территории Румынии, сводные силы Североатлантического военного блока форсировали Дунай. За ходом форсирования наблюдали командующий армией США в Европе генерал Кристофер Каволи и командующий румынскими вооружёнными силами генерал Дорин Ионицэ.

Источник изображения: topwar.ru

Во время форсирования Дуная осуществлялась поддержка с воздуха с помощью вертолётов и истребителей ВВС Румынии. Также прикрытие операции велось с использованием артиллерии румынской военно-морской бригады и 325-го артиллерийского батальона.

На Дунае сооружалась временная переправа, части конструкции которой доставлялись при использовании вертолётов "Чинук". В операции по наведению переправы были задействованы военнослужащие 72-го инженерного батальона, 10-й инженерной бригады румынской армии.

ВВС Румынии, как сообщается в пресс-штабе НАТО, нанесли удар по условному противнику "по ту сторону переправы".

В ходе маневров использовались вертолёты "Апач", UH-60 "Black Hoke", самолёты F-16.

Патрулирование на Дунае осуществлялось подразделениями румынского спецназа на быстроходных катерах.

Среди прочей техники на другой берег Дуная переправили несколько американских танков "Абрамс". Форсирование Дуная танками армии США осуществлялось по наведённой инженерными подразделениями переправе во время условных атак с противоположного берега.

Источник изображения: topwar.ru

В сообщении пресс-штаба говорится о том, что маневры завершились "нейтрализацией противника и успешным форсированием водной преграды, которая является второй в Европе после Волги". Форсирование Дуная командование в итоге было признано успешным.

В маневрах принимали участие военнослужащие армий США, Румынии, Венгрии, Болгарии и др.