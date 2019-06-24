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24.06.2019
Российская газета

Военные летчики ЗВО устроили "врагу" ночные вертолетные засады

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Источник изображения: Yevgeny Volkov/wikimedia.org

В Ленинградской области военные летчики отработали тактику ночных вертолетных засад. Об этом рассказали в пресс-службе Западного военного округа. В учениях были задействованы экипажи вертолетов Ми-28Н "Ночной охотник", Ми-8АМТШ "Терминатор" и Ми-35.

По сценарию вертолеты перелетали на неподготовленные площадки в лесных массивах и маскировали места посадок. Кроме того, заметив колонну бронетехники условного противника, применяли стрелково-пушечное вооружение, авиационные бомбы, выпустили управляемые и неуправляемые ракеты. Чтобы хорошо ориентироваться, летчики использовали очки ночного видения и ИК-аппаратуру переднего обзора. Благодаря этому удалось поразить бронетехнику "неприятеля". Ее имитировали полноразмерные мишени.

Экипажи транспортно-штурмовых вертолетов высадили десантные разведгруппы для выполнения специальных задач, доставки материальных средств и эвакуации "раненых", применив медицинские вертолетные модули. Они позволяют проводить реанимационные мероприятия прямо в полете.


Светлана Цыганкова

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