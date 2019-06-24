США перекладывают ядерную войну на Индию

По мнению американского издания National Interest, даже неудачные испытания гиперзвуковой системы HSTDV с использованием ракетной платформы "Агни-1" являются "еще одним шагом к началу ядерной войны с Пакистаном".

На стратегическом уровне, отмечает автор, это гиперзвуковое оружие "действительно является страшным".

Отмечается, что для достижения сверхзвуковой скорости Индии достаточно добиться величины в пять Махов (для сравнения приводятся данные о российском гиперзвуковом оружием "Авангард" со скоростью в 20 Махов). По мнению автора, авиабазы и авианосцы можно будет уничтожить массовым залпом неуловимых ракет. С их помощью возможно уничтожить ядерный потенциал противника одним ударом.

Автор подчеркивает, что расстояние между столицами государств - Нью-Делии Исламабадом - составляет около 400 миль (примерно 650 километров), поэтому ракета сможет долететь до цели за несколько минут.

В конце статьи отмечается, что знание того, что Индия обладает гиперзвуковым оружием, может заставить Пакистан побудить сделать нерациональный выбор в дилемме "применить все или потерять все" ядерное оружие.