JLTV пошёл в серию

Компания Oshkosh собрала для американской армии уже более 300 машин JLTV, но это была лишь пробная партия. Вчера, 22 июня, портал defensenews.com сообщил о том, что Минобороны США объявило о переходе программы Joint Light Tactical Vehicles к крупносерийной сборке.

Программа Joint Light Tactical Vehicles или JLTV стартовала в 2006 году. Тогда армия выдвинула промышленности требование создать армейский внедорожник, сочетающий защищённость машин типа MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) и высокую мобильность машин Humvee (HMMWV).

Бронированный внедорожник JLTV в различных модификациях. Источник изображения: breakingdefense.com

Победителем тендера стала машина Oshkosh L-ATV, и в 2016 году стартовала её мелкосерийная сборка. В ходе испытаний армия внесла ряд требований по изменениям — в частности, увеличилось заднее смотровое окно, была доработана выхлопная система, а также внесён ряд других изменений в базовую конструкцию.

При этом в военном командовании указывают, что в ближайшие годы объёмы серийной сборки будут несколько меньшими, чем планировалось ранее. Такое решение военные объясняют тем, что JLTV проектировалась как машина для борьбы с повстанцами, а сейчас американская армия переориентируется на действия в глобальных конфликтах. Впрочем, производственные линии не будут простаивать: новая машина уже нашла первых покупателей на международном рынке, кроме того, JLTV закупят ВВС, ВМС и КМП США.

Испытания JLTV

Автомобиль L-ATV (Light Combat Tactical All-Terrain Vehicle, лёгкий боевой тактический внедорожник) был разработан компанией Oshkosh Defense в 2011 году на базе внедорожника Oshkosh M-ATV класса MRAP (mine resistant ambush protected, защищённый от подрыва и атак из засад). Позже производитель адаптировал машину к условиям тендера Joint Light Tactical Vehicles (JLTV), организованного Минобороны США для замены морально устаревающих Humvee. В августе 2015 года компания Oshkosh Defense выиграла тендер на замену бронеавтомобилей в американской армии, а в сентябре 2016 года стартовало производство новых машин.

Oshkosh L-ATV (после победы в тендере эти машины называют JLTV) — бронеавтомобиль массой 6,4 т с адаптивной подвеской, максимальный клиренс — 51 см. Машина пригодна для десантирования на парашютных системах и перевозки по воздуху (в том числе на внешних подвесах вертолётов) и имеет базовое бронирование, защищающее экипаж от огня стрелкового оружия средних калибров, а также от подрыва мин и фугасов. При необходимости на автомобиль можно устанавливать дополнительную навесную броню.