Войти
24.06.2019
WarSpot

JLTV пошёл в серию

381
0
0
Источник изображения: warspot.ru

Компания Oshkosh собрала для американской армии уже более 300 машин JLTV, но это была лишь пробная партия. Вчера, 22 июня, портал defensenews.com сообщил о том, что Минобороны США объявило о переходе программы Joint Light Tactical Vehicles к крупносерийной сборке.

Программа Joint Light Tactical Vehicles или JLTV стартовала в 2006 году. Тогда армия выдвинула промышленности требование создать армейский внедорожник, сочетающий защищённость машин типа MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) и высокую мобильность машин Humvee (HMMWV).

Бронированный внедорожник JLTV в различных модификациях.

Источник изображения: breakingdefense.com

Победителем тендера стала машина Oshkosh L-ATV, и в 2016 году стартовала её мелкосерийная сборка. В ходе испытаний армия внесла ряд требований по изменениям — в частности, увеличилось заднее смотровое окно, была доработана выхлопная система, а также внесён ряд других изменений в базовую конструкцию.

При этом в военном командовании указывают, что в ближайшие годы объёмы серийной сборки будут несколько меньшими, чем планировалось ранее. Такое решение военные объясняют тем, что JLTV проектировалась как машина для борьбы с повстанцами, а сейчас американская армия переориентируется на действия в глобальных конфликтах. Впрочем, производственные линии не будут простаивать: новая машина уже нашла первых покупателей на международном рынке, кроме того, JLTV закупят ВВС, ВМС и КМП США.

Испытания JLTV

Автомобиль L-ATV (Light Combat Tactical All-Terrain Vehicle, лёгкий боевой тактический внедорожник) был разработан компанией Oshkosh Defense в 2011 году на базе внедорожника Oshkosh M-ATV класса MRAP (mine resistant ambush protected, защищённый от подрыва и атак из засад). Позже производитель адаптировал машину к условиям тендера Joint Light Tactical Vehicles (JLTV), организованного Минобороны США для замены морально устаревающих Humvee. В августе 2015 года компания Oshkosh Defense выиграла тендер на замену бронеавтомобилей в американской армии, а в сентябре 2016 года стартовало производство новых машин.

Oshkosh L-ATV (после победы в тендере эти машины называют JLTV) — бронеавтомобиль массой 6,4 т с адаптивной подвеской, максимальный клиренс — 51 см. Машина пригодна для десантирования на парашютных системах и перевозки по воздуху (в том числе на внешних подвесах вертолётов) и имеет базовое бронирование, защищающее экипаж от огня стрелкового оружия средних калибров, а также от подрыва мин и фугасов. При необходимости на автомобиль можно устанавливать дополнительную навесную броню.

Права на данный материал принадлежат WarSpot
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
HMMWV
JLTV
M-ATV
Компании
Oshkosh
Похожие новости
28.03.2019
Компания Oshkosh представила новую "медичку"
28.02.2019
JLTV "непригоден для эксплуатации"
24.04.2018
JLTV: экзамен пройден
30.01.2017
Британия закупает новейшие американские бронеавтомобили
31.10.2016
Oshkosh Defense демонстрирует вооруженные варианты JLTV и M-ATV
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.06 13:31
  • 6
Электромобили оказались экологичнее дизеля даже с учетом «грязного» электричества
  • 24.06 13:20
  • 38
Для испытаний аналога российского "Кинжала" в США использовали B-52
  • 24.06 12:34
  • 6
Появились первые кадры применения ракеты повышенной мощи и дальности для ударного вертолёта Ми-28НМ
  • 24.06 11:38
  • 16
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего
  • 24.06 11:38
  • 2
Минобороны объявило тендер на утилизацию несколько эсминцев и подлодок
  • 24.06 11:25
  • 56
Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн
  • 24.06 11:12
  • 1
Не наша война: что делать России при конфликте США и Ирана
  • 24.06 10:23
  • 17
Крым защитят новейшие истребители Су-35С
  • 24.06 09:19
  • 1
NZZ (Швейцария): через какие очки нужно смотреть на Россию?
  • 24.06 09:15
  • 3
Почему буксует создание отечественного среднего транспортного самолета
  • 24.06 07:34
  • 1
Пролетел над авианосцем: Испания испугалась маневра Су-24
  • 24.06 07:12
  • 2
Васильева не согласна, что школа военизируется из-за "Юнармии"
  • 24.06 01:55
  • 7
"Ми" из будущего: "Ночной суперохотник" успешно испытан в Сирии
  • 24.06 01:19
  • 1
Филиппины получили два противолодочных вертолета AW159
  • 24.06 00:23
  • 1
Индонезия стала стартовым заказчиком самолетов-амфибий CL-515