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24.06.2019
bmpd.livejournal.com

Новый немецкий самолет для "Открытого неба"

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21 июня 2019 года на предприятии Lufthansa Technik AG (ремонтное и сервисное подразделение германской авиакомпании Lufthansa) в Гамбурге состоялась передача германскому Бундесверу самолета Airbus A319CJ после переоборудования его в самолет наблюдения для выполнения задав в соответствии с договором об "Открытом небе". На церемонии передачи присутствовала министр обороны ФРГ Урсула он дер Лайен.

Переданный ВВС ФРГ самолет Airbus A319CJ после переоборудования компанией Lufthansa Technik в самолет наблюдения для выполнения задав в соответствии с договором об "Открытом небе" (серийный номер 1212, бортовой номер ВВС ФРГ 15+03). Гамбург, 21.06.2019 (с) Lufthansa Technik

Самолет Airbus A319-133CJ ("бизнес"-модификация пассажирского самолета А319) был переоборудован в течении 26 месяцев на гамбургском предприятии Lufthansa Technik по контракту с германским оборонным закупочным ведомством BAAINBw и теперь назван в пресс-релизе Lufthansa Technik "одним из самых современных в мире самолетов наблюдения". Самолет был оснащен двумя цифровыми оптическими камерами (для проведения сьемки с высот 1500 и 3000 м), цифровой электронно-оптической системой с инфракрасной и оптической камерами для проведения съемки с высоты 6000 м. В бывшем пассажирском салоне самолета установлены четыре рабочие станции управления, а также места для размещения 16 наблюдателей из разных стран. Все оборудование наблюдения установлено за съемными панелями с целью возможности его эффективного контроля экспертами в соответствии с положениями договора об "Открытом небе". Также самолет сохранил часть пассажирского салона на 25 кресел и, наряду с главной задачей, также может быть использован ВВС ФРГ для пассажирских или медицинских перевозок.

Переоборудованный самолет Airbus A319-133CJ с серийным номером 1212 (новый бортовой номер ВВС ФРГ 15+03) был построен в 2000 году и под регистрацией VP-CVX эксплуатировался корпоративным авиаподразделением Volkswagen AirService GmbH германского автомобильного концерна Volkswagen. В 2016 году самолет был поставлен на хранение в Гамбурге, после чего приобретен правительством ФРГ для переоборудования в самолет наблюдения для "Открытого неба" (первоначально имел германскую регистрацию D-AISY и бортовой номер ВВС ФРГ 98+11).

Переданный ВВС ФРГ самолет Airbus A319CJ после переоборудования компанией Lufthansa Technik в самолет наблюдения для выполнения задав в соответствии с договором об "Открытом небе" (серийный номер 1212, бортовой номер ВВС ФРГ 15+03). Гамбург, 21.06.2019 (с) Dirk Grothe / Aviation Photography / www.facebook.com/Scramblemagazine

Переданный ВВС ФРГ самолет Airbus A319CJ после переоборудования компанией Lufthansa Technik в самолет наблюдения для выполнения задав в соответствии с договором об "Открытом небе" (серийный номер 1212, бортовой номер ВВС ФРГ 15+03). Гамбург, 21.06.2019 (с) Lufthansa Technik

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Компании
Airbus
Volkswagen
Проекты
Медицина
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