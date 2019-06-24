Форум "Армия-2019" за несколько дней до открытия

Как обычно, знакомлю моих читателей с новинками военной техники и просто образцами вооружений, которые будут представлены на 5-м Форуме "Армия-2019" в Парке Патриот.

1. Площадка "Армия России - завтра"

2. БТР К-17 на платформе "Бумеранг"

3. БМП Б-11 на платформе "Курганец-25"

4.

5. Танк Т-14 "Армата"

6.

7. БМПТ

8. 152-миллиметровый межвидовой артиллерийский комплекс 2С35 "Коалиция-СВ"

9. Тяжелая БМП Т-15 "Армата" с 57-мм боевым модулем

10.

11. 57-мм тенденции

12. 57-мм ЗСУ 2С38 "Деривация-СВ" (так в пресс-релизе УВЗ указано), а год назад - "Деривация-ПВО"

13.

14. Пусковая установка 5П60Е ЗРК "Витязь". Что за кран за кабиной? Самопогруз блоков ТПК?

15. Впервые опытный образец ПУ 5П60Е был впервые публично продемонстрирован на авиасалоне МАКС-2013

16. ТПК ЗУР 9М96Е

17. Мировая премьера - новый ЗРПК "Панцирь-СМ" (для экспорта "Панцирь-С1М") с новыми ЗУР, РЛС СОЦ и МФРЛС наведения ракет на цель на новом шасси "Торнадо"

18. Как сказал министр обороны России Сергей Шойгу - ЗРПК "Панцирь-СМ" будет в армии к 2021 году

19. БПЛА "Корсар", который впервые показывали в прошлом году на Параде Победы в Москве

20. А это, видимо, и есть ударный БПЛА С-70 "Охотник" - как обещали - показывают)))

21. Автомобиль КамАЗ-53949 "Тайфун-К 4х4" с легким минным тралом

22.

23. Роботизированный комплекс Уран-14

24. Роботизированный комплекс Уран-6

25. Ударный роботизированный комплекс Уран-9

26. 82-миллиметровый самоходный миномет 2С41 "Дрок"

27.

28. 120-мм САУ 2С42 "Лотос"

29. Площадка (или даже площадь) техники ПВО от Концерна ВКО "Алмаз-Антей". Давно не было такого разнообразия!

30. ЗРК 9К317МЭ "Викинг" - СОУ 9А317МЭ

31. СОУ 9А317МЭ и выносной РПН 9С36МЭ

32. ПБУ 9С510МЭ и Станция обнаружения и целеуказания 9С18М1-3Э

33.

34. Мировая премьера - пусковая установка 9А383Э, придаваемая зенитному ракетному комплексу (ЗРК) 9К317МЭ "Викинг" для расширения возможностей комплекса по дальности и высоте поражения аэродинамических и баллистических целей

35. ПУ вооружена ЗУР 9М83МЭ, унифицированными с ЗРС "Антей-2500"

36.

37.

38. РЛС пока неидентифировал - можно смотреть на перечень экспонатов здесь

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46. Пустынный ( в девичестве - арктический) ЗРК Тор-М2ДТ

47. ЗРС большой дальности "Антей-2500"

48. Пусковая установка 9А83МЭ - можно сравнить ее с рядом стоящей 9А383Э

49. ПЗУ 9А84МЭ

50.

51. Продукция АО "Ремдизель"

52. Тайфун-К 4х4

53. Площадка НПО "Высокоточные комплексы" в этом году включает оборонную продукцию Концерна Тракторные заводы

54.

55. САУ 2С25М "Спрут-СДМ1"

56. БМП-3 в защитном обвесе

57. Мировая премьера - ЗРК "Сосна" на шасси БМП-3

58. Плавающий БТР БТР-3Ф

59. ПТРК "Корнет-Д" на шасси "Тайфун-К 4х4"

60.

61. Стенд Военно-Промышленной компании. На переднем плане ВПК-Урал (обновленный Урал-53099)

62. БТРы

63. БТР-82АТ с тепловизором в обвесе с дополнительными броневыми и решетчатыми экранами от НИИ Стали

64. БТР-87

65. Обновленный ВПК-3924 СПМ-3

66.

67.

68. Станция пассивной РЭБ ?

69. РЭМ-КС1

70. Стенд НПК "Уралвагонзавод"

71. Танк Т-72Б3

72. Танк Т-90МС

73. БМПТ

74. Площадка КРЭТ - Красуха-2

75. Ртуть-РБ

76. РЛС П-18-2 от АО "НИТЕЛ"

77. Внезапно! Су-27УБ

78. Ранее представленный на Гидроавиасалоне-2018 - поплавковый Л-410УВП-Е20

79.

80. Средства прикрытия ПГРК РВСН. Жаль, в этом году нет интересных машин от КБ Мотор (ЦЭНКИ) - ГК "Роскосмос" не участвует в Армии-2019

81.

82. Машина разминирования

83. В процессе прокраски

http://mil.ru/for_media/army2019.htm

http://www.almaz-antey.ru/press-sluzhba/press-relizy-kontserna/kontsern-vko-almaz-antey-na-forume-armiya-2019-vpervye-pokazhet-tselyy-ryad-naturnykh-obraztsov-voen/

Вот как-то так)))

Продолжение следует...