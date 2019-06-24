Форум "Армия-2019" за несколько дней до открытия
Как обычно, знакомлю моих читателей с новинками военной техники и просто образцами вооружений, которые будут представлены на 5-м Форуме "Армия-2019" в Парке Патриот.
1. Площадка "Армия России - завтра"
2. БТР К-17 на платформе "Бумеранг"
3. БМП Б-11 на платформе "Курганец-25"
4.
5. Танк Т-14 "Армата"
6.
7. БМПТ
8. 152-миллиметровый межвидовой артиллерийский комплекс 2С35 "Коалиция-СВ"
9. Тяжелая БМП Т-15 "Армата" с 57-мм боевым модулем
10.
11. 57-мм тенденции
12. 57-мм ЗСУ 2С38 "Деривация-СВ" (так в пресс-релизе УВЗ указано), а год назад - "Деривация-ПВО"
13.
14. Пусковая установка 5П60Е ЗРК "Витязь". Что за кран за кабиной? Самопогруз блоков ТПК?
15. Впервые опытный образец ПУ 5П60Е был впервые публично продемонстрирован на авиасалоне МАКС-2013
16. ТПК ЗУР 9М96Е
17. Мировая премьера - новый ЗРПК "Панцирь-СМ" (для экспорта "Панцирь-С1М") с новыми ЗУР, РЛС СОЦ и МФРЛС наведения ракет на цель на новом шасси "Торнадо"
18. Как сказал министр обороны России Сергей Шойгу - ЗРПК "Панцирь-СМ" будет в армии к 2021 году
19. БПЛА "Корсар", который впервые показывали в прошлом году на Параде Победы в Москве
20. А это, видимо, и есть ударный БПЛА С-70 "Охотник" - как обещали - показывают)))
21. Автомобиль КамАЗ-53949 "Тайфун-К 4х4" с легким минным тралом
22.
23. Роботизированный комплекс Уран-14
24. Роботизированный комплекс Уран-6
25. Ударный роботизированный комплекс Уран-9
26. 82-миллиметровый самоходный миномет 2С41 "Дрок"
27.
28. 120-мм САУ 2С42 "Лотос"
29. Площадка (или даже площадь) техники ПВО от Концерна ВКО "Алмаз-Антей". Давно не было такого разнообразия!
30. ЗРК 9К317МЭ "Викинг" - СОУ 9А317МЭ
31. СОУ 9А317МЭ и выносной РПН 9С36МЭ
32. ПБУ 9С510МЭ и Станция обнаружения и целеуказания 9С18М1-3Э
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34. Мировая премьера - пусковая установка 9А383Э, придаваемая зенитному ракетному комплексу (ЗРК) 9К317МЭ "Викинг" для расширения возможностей комплекса по дальности и высоте поражения аэродинамических и баллистических целей
35. ПУ вооружена ЗУР 9М83МЭ, унифицированными с ЗРС "Антей-2500"
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38. РЛС пока неидентифировал - можно смотреть на перечень экспонатов здесь
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46. Пустынный ( в девичестве - арктический) ЗРК Тор-М2ДТ
47. ЗРС большой дальности "Антей-2500"
48. Пусковая установка 9А83МЭ - можно сравнить ее с рядом стоящей 9А383Э
49. ПЗУ 9А84МЭ
50.
51. Продукция АО "Ремдизель"
52. Тайфун-К 4х4
53. Площадка НПО "Высокоточные комплексы" в этом году включает оборонную продукцию Концерна Тракторные заводы
54.
55. САУ 2С25М "Спрут-СДМ1"
56. БМП-3 в защитном обвесе
57. Мировая премьера - ЗРК "Сосна" на шасси БМП-3
58. Плавающий БТР БТР-3Ф
59. ПТРК "Корнет-Д" на шасси "Тайфун-К 4х4"
60.
61. Стенд Военно-Промышленной компании. На переднем плане ВПК-Урал (обновленный Урал-53099)
62. БТРы
63. БТР-82АТ с тепловизором в обвесе с дополнительными броневыми и решетчатыми экранами от НИИ Стали
64. БТР-87
65. Обновленный ВПК-3924 СПМ-3
66.
67.
68. Станция пассивной РЭБ ?
69. РЭМ-КС1
70. Стенд НПК "Уралвагонзавод"
71. Танк Т-72Б3
72. Танк Т-90МС
73. БМПТ
74. Площадка КРЭТ - Красуха-2
75. Ртуть-РБ
76. РЛС П-18-2 от АО "НИТЕЛ"
77. Внезапно! Су-27УБ
78. Ранее представленный на Гидроавиасалоне-2018 - поплавковый Л-410УВП-Е20
79.
80. Средства прикрытия ПГРК РВСН. Жаль, в этом году нет интересных машин от КБ Мотор (ЦЭНКИ) - ГК "Роскосмос" не участвует в Армии-2019
81.
82. Машина разминирования
83. В процессе прокраски
http://mil.ru/for_media/army2019.htm
http://www.almaz-antey.ru/press-sluzhba/press-relizy-kontserna/kontsern-vko-almaz-antey-na-forume-armiya-2019-vpervye-pokazhet-tselyy-ryad-naturnykh-obraztsov-voen/
Вот как-то так)))
Продолжение следует...
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