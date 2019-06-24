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24.06.2019
bmpd.livejournal.com

"Голубая" колонна вооруженных сил Украины на гей-параде в Киеве

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Оригинал взят у коллеги diana_mihailova в Они смогли: "голубая" колонна Вооруженных Сил Украины на гей-параде в Киеве удвоилась

Полиция защищает голубых защитников.

На Марше Равенства, который проходил в рамках Киевпрайда-2019 23 июня, прошла и отдельная колонна ЛГБТ-военных. Их оказалось даже больше, чем планировалось: вместо около 15, промаршировало более трёх десятков...

"Они пришли поддержать равенство для всех людей", - отметил один из участников Марша, доброволец батальона "Донбасс" Виктор Пилипенко.

По его словам, к сожалению, не все военные ЛГБТ и союзники могут поддержать сообщество своим присутствием, так как многие из них находятся в зоне ООС и других городах.

Со стороны bmpd дополним, что Как сообщает Общественное , колонна военных впервые прошла маршем на Киев Прайд 2019.

"Они пришли поддержать равенство для всех людей", - отметил один из участников Марша, доброволец батальона "Донбасс" Виктор Пилипенко.

На вопрос, каково быть геем в армии, он отметил, что "это некомфортно, так как очень много гомофобов".

"Именно из-гомофобов, в частности гомофобных командиров, эти люди не могут заявить о себе. Эти люди такие же, но они живут, к сожалению, скрытой жизнью. Это очень обидно, ведь они воюют за свободу людей, за наши права в том числе ", - добавил он.

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Страны
Украина
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