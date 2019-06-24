"Зловещий шаг": в США предупредили о новой угрозе ядерной войны

Американские СМИ пишут о новом риске начала ядерной войны. Его связывают с испытанием Индией гиперзвукового оружия.

Несмотря на первые неудачные испытания нового индийского оружия, The National Interest называет развитие гиперзвукового проекта "зловещим шагом" в эскалации конфликта между Индией и Пакистаном.

Издание отдельно отмечает, что у американских военных вызывает беспокойство гиперзвуковое оружие России и Китая, которое из-за огромной скорости невозможно перехватить.

"На тактическом уровне это означает, что авианосцы и авиабазы могут быть уничтожены залпом ракет", - говорится в публикации. На стратегическом уровне гиперзвуковое оружие тоже представляет опасность.

"Гиперзвуковая ракета может доставить ядерную боеголовку быстрее, чем баллистическая ракета. А гиперзвуковые ракеты, вооруженные обычными боеголовками, могли бы уничтожить ядерный арсенал противника при первом же ударе без необходимости использовать для этого ядерное оружие", - отмечает The National Interest.

Но если США от России и Китая отделяет огромное пространство, то Нью-Дели и Исламабад находятся лишь на расстоянии чуть более 400 миль друг от друга. Поэтому даже гиперзвуковое оружие, не обладающее рекордными характеристиками, но способное развивать скорость до 5 или 10 Маха, поразит цель в этом конфликте за считанные минуты. Для этого не потребуются скорости 20 Маха, которые развивает, например, российское гиперзвуковое оружие.

При этом осознание того факта, что Индия обладает подобным оружием, может поставить Пакистан перед соблазном использовать свой ядерный арсенал из-за опасения потерять всё.

Руслан Мельников