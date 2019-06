Эстония закупает Spike

Эстония усилит свою армию новыми противотанковыми комплексами. Вчера, 22 июня, портал armyrecognition.com сообщил о том, что Минобороны Эстонии объявило о покупке израильских ракет и пусковых установок Spike.

Первая партия закупки будет включать в себя 18 пусковых установок и неназванное количество ракет Spike. При этом модификация ПТРК не указывается. Стоимость сделки оценивается в €40 млн и будет включать в себя техническую поддержку, обучение персонала и другие услуги.

ПТРК Spike. Источник изображения: armyrecognition.com

Сделка рассчитана на семь лет, первые ПТРК будут поставлены эстонской армии уже в следующем году. При этом в Минобороны Эстонии указывают, что намерены в дальнейшем расширять объём закупок.

Spike — семейство израильских ракет, разработанное в 90-е годы компанией Rafael Advanced Defence Systems. Spike представляет собой многоцелевую мультиплатформенную электрооптическую ракетную систему, предназначенную для уничтожения бронетехники, защищённых объектов и инженерных сооружений, а также надводных целей и живой силы противника. Пуск ракеты может осуществляться в трёх основных режимах: "Выстрелил и забыл" (Fire and Forget), "Выстрелил, заметил и скорректировал" (Fire, Observe and Update) и "Выстрелил и направил" (Fire and Steer). Ракеты Spike могут оснащаться кумулятивными, осколочными и комбинированными боеголовками.