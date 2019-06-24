Рогозин показал на видео ход строительства второй очереди космодрома Восточный

На кадрах видна работа экскаваторов по выборке грунта

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин продемонстрировал видео с ходом строительства второй очереди на космодроме Восточный. Он разместил его в воскресенье на своей странице в Twitter.

А тем временем на #Восточном под ракету-носитель "Ангара" всех классов идёт разработка котлована под универсальный стартовый комплекс, включающий стартовый стол с огневым кольцом, подземную инфраструктуру заправки и обслуживания, инженерный центр, командный пункт. Всё под землёй pic.twitter.com/CMCfYHWrRB — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 23 June 2019





"Это выборка грунта под сети глубокого заложения. Таково требование к обеспечению безопасности такого сложного инженерного сооружения", - написал Рогозин в подписи к видео.

Он также отметил, что на космодроме "продолжается мобилизация строителей и техники для развертывания полномасштабных работ в рамках второй очереди строительства космодрома". На кадрах видно, как работают экскаваторы, а часть рабочих наблюдает за процессом.



Это выборка грунта под сети глубокого заложения. Таково требование к обеспечению безопасности такого сложного инженерного сооружения. На #Восточном продолжается мобилизация строителей и техники для развёртывания полномасштабных работ в рамках 2-й очереди строительства космодрома pic.twitter.com/IBGLfL0b30 — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 23 June 2019



В начале июня Рогозин рассказал о начале строительства второй очереди космодрома Восточный. По его словам, сейчас происходит выемка грунта.

В свою очередь вице-премьер Виталий Мутко сообщил журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (6-8 июня), что собирается посетить космодром с инспекцией. Источник на дальневосточном космодроме отметил в беседе с ТАСС, что с 4-5 июля на объекте начнутся регулярные инспекции представителей главы Роскосмоса.