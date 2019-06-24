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24.06.2019
ТАСС

Рогозин показал на видео ход строительства второй очереди космодрома Восточный

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Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

На кадрах видна работа экскаваторов по выборке грунта

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин продемонстрировал видео с ходом строительства второй очереди на космодроме Восточный. Он разместил его в воскресенье на своей странице в Twitter.




"Это выборка грунта под сети глубокого заложения. Таково требование к обеспечению безопасности такого сложного инженерного сооружения", - написал Рогозин в подписи к видео.


Он также отметил, что на космодроме "продолжается мобилизация строителей и техники для развертывания полномасштабных работ в рамках второй очереди строительства космодрома". На кадрах видно, как работают экскаваторы, а часть рабочих наблюдает за процессом.




В начале июня Рогозин рассказал о начале строительства второй очереди космодрома Восточный. По его словам, сейчас происходит выемка грунта.

В свою очередь вице-премьер Виталий Мутко сообщил журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (6-8 июня), что собирается посетить космодром с инспекцией. Источник на дальневосточном космодроме отметил в беседе с ТАСС, что с 4-5 июля на объекте начнутся регулярные инспекции представителей главы Роскосмоса.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Рогозин Дмитрий
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