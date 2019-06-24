В США рассказали о риске ядерной войны

Новое оружие Индии приближает мир к ядерной войне, считает журнал The National Interest.

По мнению американского издания, даже неудачные испытания гиперзвуковой системы HSTDV с использованием ракетной платформы "Агни-1" являются "еще одним шагом к началу ядерной войны с Пакистаном". На стратегическом уровне, отмечает автор, это гиперзвуковое оружие "действительно является страшным".

Отмечается, что для достижения гиперзвуковой скорости Индии достаточно добиться величины в пять чисел Маха (для сравнения приводятся данные о российском оружии "Авангард" со скоростью в 20 чисел Маха). По мнению автора, авиабазы и авианосцы можно будет уничтожить массовым залпом неуловимых ракет. С их помощью возможно уничтожить ядерный потенциал противника одним ударом.

Автор подчеркивает, что расстояние между столицами государств — Нью-Дели и Исламабадом — составляет около 400 миль (примерно 650 километров), поэтому ракета сможет долететь до цели за несколько минут.

В конце статьи отмечается, что знание того, что Индия обладает гиперзвуковым оружием, может заставить Пакистан побудить сделать нерациональный выбор в дилемме "применить все или потерять все" ядерное оружие.

В июне индийские СМИ писали, что испытания провалились, так как "Агни-1" не смогла достичь планируемой высоты. Предполагалось, что гиперзвуковой модуль должен был на высоте 30 километров отделиться от ракеты-носителя и перейти в автономный полет.

В марте специалисты Национального центра атмосферных исследований США и Ратгерского университета выразили мнение, что даже если будет запущена только часть имеющихся у Индии и Пакистана ядерных ракет, это серьезно повлияет на глобальный климат, вызовет потери урожая и повсеместный голод.

Отношения Индии и Пакистана обострились в феврале после нападения на автоколонну с военными в индийском штате Джамму и Кашмир. Тогда террорист-смертник в начиненном взрывчаткой автомобиле врезался в автобус, погибли 45 человек. Ответственность за нападение взяли на себя исламисты из группировки "Джаиш-е-Мухаммад".

В ответ индийские силы разбомбили лагерь террористов, располагавшийся на пакистанской территории неподалеку от города Балакот. После этого между истребителями ВВС Индии и Пакистана в небе над Кашмиром произошел воздушный бой.