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24.06.2019
ТАСС

Минобороны получило два новейших вертолета Ми-28НМ

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Ми-28НМ
Первый опытный образец ОП-1 модернизированного боевого вертолета Ми-28НМ (бортовой номер "701 желтый") в первом полете. Томилино, 12.10.2016.
Источник изображения: Александр Мишин / russianplanes.net

Машины были модернизированы на основе "сирийского опыта"

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Два модернизированных вертолета Ми-28НМ "Ночной охотник" переданы для эксплуатации в Вооруженные силы РФ, в следующем году будут переданы еще шесть машин. Об этом сообщил глава "Вертолетов России" Андрей Богинский в эфире телеканала "Звезда".

"Две машины уже переданы на сегодняшний день Министерству обороны. Они будут подключены к проведению государственных совместных испытаний, к окончанию их. И, соответственно, установочная партия из шести машин должна поступить в ВКС в следующем году", - сказал Богинский.

По его словам, вертолет был модернизирован на основании "сирийского опыта".

В телепередаче также были показаны кадры испытания новой ракеты, создаваемой для вертолетов Ми-28НМ

Президент Владимир Путин поставил задачу к 2028 году поставить в войска 100 модернизированных вертолетов Ми-28НМ.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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