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24.06.2019
ТАСС

Рогозин: на Восточном разрабатывают котлован под стартовый комплекс для "Ангары"

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Стартовый комплекс космодрома Восточный в Амурской области
Стартовый комплекс космодрома Восточный в Амурской области.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Котлован для универсального стартового комплекса под все типы ракеты-носителя "Ангара" разрабатывают на космодроме "Восточный". Об этом написал в воскресенье на своей странице в "Твиттере" генеральный директор Роскомоса Дмитрий Рогозин.

"А тем временем на Восточном под ракету-носитель "Ангара" всех классов идет разработка котлована под универсальный стартовый комплекс, включающий стартовый стол с огневым кольцом, подземную инфраструктуру заправки и обслуживания, инженерный центр, командный пункт. Все под землей", - написал Рогозин.

Генеральный директор Роскосмоса также продемонстрировал небольшое видео с техникой, которая работает на космодроме.

В начале июня Рогозин рассказал о начале строительства второй очереди космодрома Восточный. По его словам, сейчас происходит выемка грунта.

В свою очередь вице-премьер Виталий Мутко сообщил журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (6-8 июня), что собирается посетить космодром с инспекцией. Источник на дальневосточном космодроме отметил в беседе с ТАСС, что с 4-5 июля на объекте начнутся регулярные инспекции представителей главы Роскосмоса.

Сборка "Ангары"

Производственное объединение (ПО) "Полет" будет ежегодно собирать по четыре ракеты тяжелого класса "Ангара-А5" с 2022 года. Об этом написал в воскресенье на своей странице в "Твиттере" генеральный директор Роскомоса Дмитрий Рогозин.

"Сейчас заводы Центра Хруничева в Москве и Омске готовят несколько РН (ракет-носителей - прим. ТАСС) "Ангара" тяжелого и легкого класса к продолжению летных испытаний. С 22 года в Омске будем делать по четыре [ракеты] "Ангара А5", - написал Рогозин.

По словам генерального директора Роскосмоса, с 2024 года предприятие должно выйти на изготовление восьми тяжелых и двух легких ("Ангара-1.2") ракет-носителей данного семейства в год.

Ранее Рогозин после посещения ПО "Полет" сообщил журналистам, что "Ангара" переходит в завершающую стадию испытаний. После этого Роскосмос планирует, что "в ПО "Полет" начнется серийное производство".

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей нового поколения на базе универсальных модулей, из которых можно строить разные варианты "Ангары". В конце августа 2018 года пресс-служба Роскосмоса сообщила о планах открыть в ближайшее время новый контрольно-испытательный стенд для ракет-носителей "Ангара" на омском ПО "Полет". В июле 2018 года Рогозин сообщил, что серийное производство "Ангары" начнется в Омске к 2022-2023 годам.

 

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Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
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