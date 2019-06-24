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24.06.2019
Военно-промышленный курьер

"Дотянись до звезд!" - в США налажен "космический" ритуальный бизнес

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Источник изображения: vpk-news.ru

Прах 152 человек будет выведен на орбиту сверхмощной ракетой-носителем Falcon Heavy.

Американская компания SpaceX осуществит пуск ракеты, которая помимо указанного экзотического груза доставит на орбиту и спутники, с космодрома во Флориде, сообщает Business Insider.

Компания Celestis Memorial Spaceflights является заказчиком "похоронного полета" в космос. За доставку одной капсулы с прахом весом в 7 гр с клиентов компании взяли плату в размере $ 5 тыс. При этом, согласно источнику, на каждой капсуле будет выгравированного послание. Например, одно из них звучит довольно сентиментально - "Дотянись до звезд!".

Falcon Heavy способна выводить в космос грузы весом до 64 тонн. В этот раз для испытаний на орбиту будут отправлены и такие новейшие разработки NASA и ВС США, как атомные часы и зонд на "чистом топливе".

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
NASA
SpaceX
Проекты
Falcon РН
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