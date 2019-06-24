"Дотянись до звезд!" - в США налажен "космический" ритуальный бизнес

Прах 152 человек будет выведен на орбиту сверхмощной ракетой-носителем Falcon Heavy.

Американская компания SpaceX осуществит пуск ракеты, которая помимо указанного экзотического груза доставит на орбиту и спутники, с космодрома во Флориде, сообщает Business Insider.

Компания Celestis Memorial Spaceflights является заказчиком "похоронного полета" в космос. За доставку одной капсулы с прахом весом в 7 гр с клиентов компании взяли плату в размере $ 5 тыс. При этом, согласно источнику, на каждой капсуле будет выгравированного послание. Например, одно из них звучит довольно сентиментально - "Дотянись до звезд!".

Falcon Heavy способна выводить в космос грузы весом до 64 тонн. В этот раз для испытаний на орбиту будут отправлены и такие новейшие разработки NASA и ВС США, как атомные часы и зонд на "чистом топливе".