Для полета на луну будет использоваться модифицированная "Ангара-А5"

Разрабатываемый космический пилотируемый корабль "Федерация" сможет выводиться на орбиту с помощью тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5В".

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Роскосмоса, представленные на международном авиакосмическом салоне Париж-Ле-Бурже.

Многоразовый корабль "Федерация" разрабатывается в ракетно-космической корпорации "Энергия" с 2009 года. Предполагается, что этот корабль будет использоваться для пилотируемых полётов к Луне. Ранее сообщалось о возможности использования для запусков "Федерации" разрабатываемой сверхтяжёлой ракеты-носителя "Енисей" и ракеты-носителя среднего класса "Иртыш" (прежде называемой "Союз-5").

Новые материалы Роскосмоса показывают, что запуски пилотируемого корабля также можно будет осуществлять с помощью одной из конфигураций ракеты-носителя "Ангара-А5В".