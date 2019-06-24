Новейший корабль ЧФ представят на форуме "Армия-2019"

Церемония ввода в состав Черноморского флота ВМФ России второго в серии патрульного корабля проекта 22160 "Дмитрий Рогачев" (заводской номер 162), построенного на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького". Новороссийск, 11.06.2019.

В ходе мероприятий представят корабль "Дмитрий Рогачев" и еще около 30 единиц военной техники

СЕВАСТОПОЛЬ, 23 июня. /ТАСС/. Патрульный корабль "Дмитрий Рогачев" и еще около 30 единиц военной техники и вооружения представят на новороссийской площадке форума "Армия-2019" в Краснодарском крае, говорится в сообщении отдела информационного обеспечения Черноморского флота.

Второй серийный корабль проекта 22160 "Дмитрий Рогачев", построенный на стапелях Зеленодольского судостроительного завода, принят в состав ЧФ в июне 2019 года.

"В ходе мероприятий Международного военно-технического форума "Армия-2019"… будут представлены около 30 единиц вооружения и военной техники Новороссийской военной морской базы, соединения Воздушно-десантных войск и подразделений военной полиции. В частности, на причалах морского вокзала будут представлены современные корабли ЧФ - спасательный буксир "Капитан Гурьев", патрульный катер "Раптор" и новейший патрульный корабль проекта 22160 - "Дмитрий Рогачев", - сообщили в пресс-службе.

На площадке форума в Новороссийске с 28 по 30 июня также представят боевую технику подразделений береговой артиллерии базы ЧФ и воздушно-десантных войск. В том числе, это ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10М", бронеавтомобили "Рысь", БТР-82, самоходные артиллерийские установки "Нона", боевые машины десанта и армейские мотовездеходы.

"В ходе динамического показа свои боевые возможности продемонстрируют бойцы отряда ПДСС [по противодействию подводным диверсионным силам и средствам] Новороссийской военной морской базы, которые в акватории Цемесской бухты освободят захваченное условными террористами судно. При демонстрации боевых возможностей будет использовано значительное количество холостых боеприпасов и средств имитации", - отметили в пресс-службе.

Форум "Армия-2019" пройдет с 25 по 30 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области, выставочные мероприятия состоятся и в других регионах России.