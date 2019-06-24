В сети появились фото новейшей пусковой установки 9А383Э для ЗРК "Викинг"

За несколько дней до начала военно-технического форума "Армия-2019" в сети стали появляться фотографии различного рода новинок в сфере вооружения. Один из участников форума – концерн ВКО "Алмаз-Антей". Он собирается продемонстрировать около трёх десятков натурных образцов техники – в первую очередь техники военного назначения. Среди образцов - ЗРК "Викинг", комплекс "Антей-2500".

Источник изображения: Саид Аминов

Одно из ожидаемых экспертами и заинтересованными представителями общественности мероприятий от концерна "Алмаз-Антей" - демонстрация новейшей пусковой установки 9А383Э. Это установка, придаваемая ЗРК 9К317МЭ "Викинг" с целью расширения его возможностей как по дальности, так и по высоте поражения целей различного рода (аэродинамических и баллистических).

Фотографии пусковых установок, которые уже успели разойтись по сети, публикует в блоге "Вестника ПВО" Саид Аминов.

Источник изображения: Саид Аминов

Что собой представляет этот ЗРК?

Источник изображения: Саид Аминов

"Викинг" - 3то экспортный вариант зенитного ракетного комплекса "Бук-М3". В марте сообщалось, что новейшие комплексы "Бук-М3" в скором времени (до конца года) поступят на вооружение в 41-ю общевойсковую армию. Такие ЗРК относятся к комплексам 4-го поколения. Дальность поражения целей "Викингом" увеличена примерно на 50 процентов в сравнении с "Буком-М2". Она составляет около 70 км. При этом максимальная высота поражения цели – 35 км, а минимальная – 15 метров.