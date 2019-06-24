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24.06.2019
Военное обозрение

Опубликованы детали плана США по "примирению" Израиля и Палестины

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Вашингтон обнародовал данные по так называемой "сделке века". Речь идёт о попытке администрации Дональда Трампа "примирить" Израиль с Палестиной. Одним из соавторов "сделки века" является зять американского президента Джаред Кушнер.

Источник изображения: depositphotos.com

В данном случае под "сделкой века" понимается план экономического развития Палестины в обмен на признание с её стороны не только государства Израиль, но и Иерусалима в качестве его столицы.

Авторы проекта для "примирения" Палестины с Израилем предлагают направить 50 млрд долларов не только Палестине, но и некоторым соседним странам. Например, речь идёт о Ливане и Египте. Столь внушительная сумма, основную часть которой должны получить палестинцы, будет выделяться в течение 10 лет.

В США предлагает запустить целый ряд инвестиционных проектов, включая проекты в сфере туризма, образования и развития инфраструктуры Палестины. Один из проектов – строительство развитой транспортной сети, которая соединяла бы Западный берег реки Иордан с сектором Газа. Эта система стала бы частью единой транспортной системы Палестины и Израиля. Заявлено о необходимости выделения средств в палестинскую медицину.

Целевые показатели: рост экономики Палестины в 10 раз, сокращение безработицы в 4-5 раз, двукратное сокращение уровня бедности.

Примечательно, что детали так называемой "сделки века" оказались в режиме общего доступа за трое суток до начала форума в Бахрейне, где судьба этого документа и будущего Палестины в целом будет обсуждаться. Форум будет носить название "Мир Палестине".

Многие эксперты по Ближнему Востоку считают, что в нынешних условиях вероятность выполнения плана крайне мала.

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Бахрейн
Египет
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Ливан
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Трамп Дональд
Проекты
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