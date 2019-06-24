На Украине показали испытания боевой части крылатой ракеты

На Украине продолжаются испытания нового вооружения. При этом можно сколько угодно ёрничать над новыми образцами вооружений для ВСУ, однако затраты на военную составляющую на Украине более 5,5 процентов ВВП дают свои плоды.

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Минобороны Украины публикует данные об испытаниях украинской крылатой ракеты ракетного комплекса "Нептун". Соответствующие кадры с проведением испытаний опубликованы украинским военным ведомством.

Отмечено, что речь идёт об испытании боевой части крылатой ракеты. Для проведения тестов на одном из полигонов Днепропетровской области был созданы специализированный стенд. Представлял он собой набор пластины из различных металлов. Сообщается, что толщина пластин была тоже различной - для получения данных о том, как те или иные элементы стенда выдерживают на себе мощь испытуемой ракеты.

В конечном итоге испытания ракеты "Нептуна" были признаны успешными.

На кадрах можно видеть деформированные и посечённые осколками ракеты металлические щиты стенда.

Отмечается, что важные данные получены о поражающей способности украинской крылатой ракеты в отношении кораблей. О конкретных результатах воздействия поражающих элементов ракеты "Нептуна" пока не сообщается.

Ранее появлялись заявления о том, что дальность поражения комплексом "Нептун" составляет до 300 км. На испытаниях присутствовал глава Минобороны Украины Степан Полторак.