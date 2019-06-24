Поражённый Ан-124 "Руслан" в аэропорту Триполи выгорел практически полностью

Из Ливии, охваченной боевыми действиями между силами Ливийской национальной армии маршала Халифы Хафтара и поддерживаемыми Западом силами так называемого правительства национального согласия (единства) – ПНС/ПНЕ, приходят сводки об уничтожении транспортника.

Источник изображения: topwar.ru

События в субботу (22 июня) развивались в аэропорту ливийской столицы Триполи. Во время боёв в результате обстрела, учинённого одной из сторон, был поражён грузовой борт Ан-124 "Руслан". Этот самолёт принадлежал компании LAAC (Libyan Arab Air Cargo), осуществлявшей грузоперевозки по воздуху.

В материалах арабоязычных СМИ публикуются фотографии поражённого транспортника. При этом заявлено, что "Руслан" был поражён либо из РПГ, либо посредством применения крупнокалиберного миномёта.

На фотографиях из аэропорта Триполи можно видеть, что от Ан-124 "Руслан" целой осталась лишь хвостовая часть. Фюзеляж самолёта на основную свою длину получил более чем существенные повреждения. При этом после попадания боеприпаса "Руслан" загорелся – огнём уничтожены его двигатели.

По неподтверждённым данным, Ан-124 "Руслан" перевозил вооружения. Официально эта информация не подтверждается.