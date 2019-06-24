Бронетанковый юбилей: 40 лет назад на вооружение принят Т-72А

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Танк Т-72А представлял собой танк Т-72 "Урал" с усовершенствованными пушкой и двигателем. У него увеличен до 44 артиллерийских выстрелов боекомплект к 125-мм пушке. Наводчик получил лазерный прицел-дальномер.

Появились сплошные бортовые противокумулятивные экраны, прикрывающие ходовую часть. Была модернизирована система коллективной защиты экипажа от оружия массового поражения.

На башне установлена система пуска дымовых гранат. Появились два ручных порошковых огнетушителя для тушения горящего напалма.

Серийное производство танка было организовано на Уралвагонзаводе им. Ф.Э. Дзержинского и Челябинском тракторном заводе им. В.И. Ленина в 1981-1985 гг.

Всего Советской Армии было поставлено 5264 танка Т-72А.

Позже на базе этой модификации был создан Т-72АВ, оборудованный противокумулятивной динамической защитой "Контакт".

Т-72А и Т-72АВ в настоящее время продолжают оставаться на вооружении ряда стран СНГ. В ограниченном количестве, в основном как учебные машины, применяются и в Российской армии.