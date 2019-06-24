"Ограниченная ядерная война": МИД РФ вскрыл план США

МИД ответил на заявление США об "угрозе ядерного удара" России

Министерство иностранных дел РФ распространило расширенный комментарий в ответ на заявление генерала Пола Селвы о том, что США внедряют ядерные боеголовки малой мощности. В ведомстве отметили, что американские власти возвращаются к концепции "ограниченной ядерной войны". В то же время в МИДе напомнили, что наличие ядерного оружия у страны накладывает на нее особую ответственность.

Американские власти, как считают в российском МИДе, из-за своих подходов к применению ядерного оружия возвращаются к концепции "ограниченной ядерной войны". Возможно, ради этого США планируют отказаться от соблюдения Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом говорится в комментарии заместителя директора департамента информации и печати МИД России Артема Кожина, передает РИА "Новости".

"Приходится с большой озабоченностью вновь констатировать, что США возвращаются в своих подходах к ядерному планированию во времена 60-летней давности, когда "ограниченная ядерная война" между сверхдержавами казалась им допустимой и оставляющей шансы на победу", - говорится в документе.

Как предположил дипломат, именно с этим, вероятно, связаны "усиливающиеся признаки желания" США отказаться от обязательств по ДВЗЯИ. В качестве примера он привел заявления представителей США о планах по размещению ядерного оружия малой мощности на подводных лодках "Трайдент-П".

Они, как считает Кожин, "явно призваны" оправдать расширение спектра ядерного оружия, которое находится в арсенале военного ведомства США, с целью подкрепления ими проецирования военной силы по всей планете.

"Фактически происходит понижение порога применения ядерных средств, их превращение в "оружие поля боя". Получается, что ставку на пресловутую концепцию "эскалации для деэскалации" делают именно американцы", - отметил российский дипломат.

В то же время, как говорится в документе внешнеполитического ведомства России, утверждение о том, что использование ядерного оружия может помочь военным США в создании условий, которые влияют "на достижение победы в конфликте" является "очень тревожным симптомом". Это утверждение, по словам Кожина, содержится в ядерной доктрине США.

В США, отмечается в документе, прекрасно знают, что дистанционно определить мощность летящей вражеской боеголовки до момента ее подрыва невозможно. Российская сторона, в свою очередь, готова ответить на любой пуск стратегического носителя ядерного оружия по территории России, который будет зафиксирован системой предупреждения о ракетном нападении. Такие действия, предупредил Кожин, будут расцениваться, как агрессия, и повлекут "все вытекающие из этого последствиями в плане реагирования".

В российском ведомстве считают, что американские власти пытаются оправдать расширение своего ядерного арсенала, а боеголовки ядерного заряда малой мощности сделать средством шантажа для тех стран, которые противятся диктату США. В конечном итоге это может привести к тому, что понизится порог применения ядерного оружия, которое распространится по всему миру.

"Еще в октябре прошлого года Россия передала США проект совместного заявления о недопустимости ядерной войны и укреплении стратегической стабильности. Отсутствие согласия на его принятие весьма красноречиво говорит об американских намерениях", - говорится в комментарии дипломата.

Кожин отметил, что наличие у страны ядерного оружия накладывает особую ответственность. Легковесное обращение с таким вооружением может разрушить международную систему контроля над вооружениями и привести к "катастрофическими последствиями".

Этот комментарий МИДа был реакцией на недавно появившиеся сообщения в СМИ о том, что Вооруженные силы США создали новые ядерные боеголовки малой мощности W76-2. Ими планируется оснастить межконтинентальные баллистические ракеты на стратегических атомных подлодках. Внедрение такого вооружения связано с "угрозой" нанесения Россией ядерного удара по США, заявил зампредседателя Объединенного комитета начальников штабов американских Вооруженных сил генерал Пол Селва.

"С помощью внедрения маломощного ядерного оружия мы попытались заполнить пробел, существующий в концепции потенциальной эскалации конфликта, которая, как мы знаем, является частью российской доктрины", - приводит его слова RT.

Российские дипломаты отметили, что Селва "откровенно лукавит", когда пытается приписать России подход, которого нет в ее Военной доктрине. По словам Кожина, очевидным обманом также является то, что в столкновении между ядерными державами есть возможность "ограничить" применение ядерных вооружений, передает ТАСС.

Ангелина Мильченко