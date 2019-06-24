В России придумали новую фигуру высшего пилотажа
Российский вертолет Ми-28 "Ночной охотник" выполнил новую фигуру высшего пилотажа.
Официального названия фигура пока не получила, передает телеканал "Звезда".
Отмечается, что вертолет перемещается в пространстве "по горизонтальной спирали" на скорости свыше 90 км/ч.
"Вертолет перемещается в пространстве со скоростью 90 километров в час, но при этом успевает вращаться вокруг своей оси", – сказал ведущий программы "Военная приемка" Алексей Егоров.
Ми-28 "Ночной охотник" – это советский и российский ударный вертолет производства ПАО "Роствертол". Он предназначен для поиска и уничтожения в условиях активного огневого противодействия танков и малоскоростных воздушных целей.
Ранее сообщалось, что Ми-28НМ может стать основным ударным вертолетом России на всю обозримую перспективу.Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Евгения Шестак
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