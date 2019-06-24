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24.06.2019
Деловая газета "Взгляд"

В России придумали новую фигуру высшего пилотажа

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Предположительно, первый построенный на АО "Роствертол" для Министерства обороны России модернизированного боевого вертолета Ми-28НМ установочной партии. Ростов-на-Дону, 17.04.2019
Предположительно, первый построенный на АО "Роствертол" для Министерства обороны России модернизированного боевого вертолета Ми-28НМ установочной партии. Ростов-на-Дону, 17.04.2019.
Источник изображения: Erik Romanenko / erik_rostovspotter

Российский вертолет Ми-28 "Ночной охотник" выполнил новую фигуру высшего пилотажа.

Официального названия фигура пока не получила, передает телеканал "Звезда".

Отмечается, что вертолет перемещается в пространстве "по горизонтальной спирали" на скорости свыше 90 км/ч.



"Вертолет перемещается в пространстве со скоростью 90 километров в час, но при этом успевает вращаться вокруг своей оси", – сказал ведущий программы "Военная приемка" Алексей Егоров.

Ми-28 "Ночной охотник" – это советский и российский ударный вертолет производства ПАО "Роствертол". Он предназначен для поиска и уничтожения в условиях активного огневого противодействия танков и малоскоростных воздушных целей.

Ранее сообщалось, что Ми-28НМ может стать основным ударным вертолетом России на всю обозримую перспективу.Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


Евгения Шестак

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Продукция
МИ-28
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