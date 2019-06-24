Минобороны: все основные документы об операциях Великой Отечественной войны рассекречены

В ведомстве отметили, что архив может посетить любой желающий

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Минобороны РФ рассекретило все основные документы о военных операциях Великой Отечественной войны. Об этом сообщил начальник Центрального архива Минобороны РФ (ЦАМО) Игорь Пермяков.

"Мне часто задают вопросы, а много ли осталось секретных документов у вас на хранении? Дорогие друзья, секретных документов осталось немного. Все основные и неосновные операции как приведшие к успеху, так и не совсем к успеху, они все доступны", - сказал Пермяков в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

По его словам, архив может посетить любой желающий.

"Приезжайте, смотрите, изучайте. И мы, наоборот, стоим на позиции, что люди должны сами все посмотреть, все почитать и сделать выводы", - сказал он.

Начальник архива отметил, что любой человек может получить доступ ко всем несекретным документам, но прежде чем приехать, он должен определить тему. Также, по его словам, доступ могут получить иностранцы, для этого они должны заранее представить тему и план исследования.

Он подчеркнул, что на его памяти не было ни одного случая, когда иностранному гражданину было отказано в посещении архива, только в том случае, если необходимых документов нет.