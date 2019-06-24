Войти
24.06.2019
Интерфакс-АВН

Трамп станет лучшим другом Ирана, если Тегеран откажется от ядерного оружия

384
0
-1
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп.
Источник изображения: Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Трамп предложил снова сделать Иран великим

Вашингтон. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что он станет "лучшим другом" Ирана и что Исламская республика может стать "богатой" страной, если она откажется от ядерного оружия.

"Мы не намерены допустить того, чтобы у Ирана было ядерное оружие. Когда они согласятся с этим, у них будет богатая страна. Они будут очень счастливы, и я стану их лучшим другом. Я надеюсь, что это произойдет", - заявил Трамп журналистам за пределами Белого дома.

"Давайте сделаем Иран снова великим", - добавил он.

В четверг стало известно, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сбил американский беспилотник в южной прибрежной провинции страны Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
БПЛА
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
18.06.2019
Иран под ударом: США готовы применить военную силу
09.04.2019
Jutarnji list (Хорватия): правда и мифы о новой гонке вооружений
29.10.2018
Carnegie Moscow Center (США): чем опасен для России выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности
25.06.2018
Кремль послал Западу недвусмысленный намек
15.05.2017
Какой будет третья мировая
27.03.2017
За новый ядерный кулак Америке придется выложить триллион долларов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.06 13:31
  • 6
Электромобили оказались экологичнее дизеля даже с учетом «грязного» электричества
  • 24.06 13:20
  • 38
Для испытаний аналога российского "Кинжала" в США использовали B-52
  • 24.06 12:34
  • 6
Появились первые кадры применения ракеты повышенной мощи и дальности для ударного вертолёта Ми-28НМ
  • 24.06 11:38
  • 16
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего
  • 24.06 11:38
  • 2
Минобороны объявило тендер на утилизацию несколько эсминцев и подлодок
  • 24.06 11:25
  • 56
Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн
  • 24.06 11:12
  • 1
Не наша война: что делать России при конфликте США и Ирана
  • 24.06 10:23
  • 17
Крым защитят новейшие истребители Су-35С
  • 24.06 09:19
  • 1
NZZ (Швейцария): через какие очки нужно смотреть на Россию?
  • 24.06 09:15
  • 3
Почему буксует создание отечественного среднего транспортного самолета
  • 24.06 07:34
  • 1
Пролетел над авианосцем: Испания испугалась маневра Су-24
  • 24.06 07:12
  • 2
Васильева не согласна, что школа военизируется из-за "Юнармии"
  • 24.06 01:55
  • 7
"Ми" из будущего: "Ночной суперохотник" успешно испытан в Сирии
  • 24.06 01:19
  • 1
Филиппины получили два противолодочных вертолета AW159
  • 24.06 00:23
  • 1
Индонезия стала стартовым заказчиком самолетов-амфибий CL-515