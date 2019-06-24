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24.06.2019
Lenta.ru

"Роскосмос" не смог улететь "на авось"

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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Решение о переносе пуска российско-германской обсерватории "Спектр-РГ" объясняется необходимостью прервать тенденцию аварийности в российской космической отрасли, передает ТАСС со ссылкой заявление генерального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.

"Лететь на авось ... Наверное, раньше такие решения могли приниматься, но только не сейчас. Мы не можем сохранять тенденцию аварийности. У нас с 2006 года все годы аварийные. Поэтому было принято решение перенести. Я, безусловно, с уважением отнесся к этому решению", — сказал Рогозин.

Топ-менеджер добавил, что дал команду тщательно все проверить, и подтвердил, что в случае аппарата "Спектр-РГ" замечания касались работы электросистемы обсерватории.

22 июня источник РИА Новости заявил, что перенос старта данного космического аппарата вызван "человеческим фактором".

Утром 21 июня "Роскосмос" объявил о переносе намеченного на этот же день запуска "Спектр-РГ" из-за "выявленного замечания". Согласно источникам РИА Новости, причиной сдвига старта стала разряженная батарея электросистемы космического аппарата, зарядка которой может потребовать снятие ракеты "Протон-М" со стартового комплекса и ее транспортировку в монтажно-испытательный корпус. Впоследствии "Роскосмос" подтвердил эту информацию.

В настоящее время пуск "Спектр-РГ" запланирован на 12 июля.

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Страны
Германия
Россия
Продукция
Протон-(К)М
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