В Китае создали неизвлекаемый чип для контроля над стрелковым оружием

Китайская компания BBT (Beijing Bailineng Technology) заявляет о создании микрочипа, который позволяет отслеживать координаты и применение стрелкового оружия. Заявлено, что речь идёт о спутниковом чипе, который уже проходит тестовые испытания в НОАК (Народно-освободительная армия Китая).

Источник изображения: topwar.ru

Созданная китайской компанией микросхема позволяет получать информацию о стрелковом оружии, осуществлять оповещение командования в автоматическом режиме в случае перемещения оружия за пределы регламентированных районов.

Чипы, как сообщается, используют технологию китайской навигационной системы BeiDou. Технология позволяет в режиме реального времени получать данные об оружии, что даёт возможность полномасштабного контроля. Сигналы поступают на специальный браслет с той же BeiDou-технологией. Такие браслеты выдаются уполномоченным офицерам вооружённых сил и других силовых структур Китая.

Отмечается, что такая технология позволяет выставить барьер для хищения оружия, для его попадания в руки террористов.

Представитель компании производителя отмечает, что чип позволяет определять координаты стрелкового оружия с точностью до 3 м.

Пока не сообщается, собираются ли в Китае "чипировать" всё армейское огнестрельное оружие (а это миллионы стволов) или же пока процесс ограничится оружием каких-то конкретных частей и соединений.

Важное добавление о неизвлекаемости микросхем:

Чипы нельзя извлечь самостоятельно без повреждения оружия.