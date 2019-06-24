Не наша война: что делать России при конфликте США и Ирана
Как повлияет возможная война США с Ираном на Россию
На этой неделе силами ПВО Ирана был сбит стратегический разведывательный беспилотник ВВС США "Глобал Хок". Естественно, это не могло не привести к очередному и резкому обострению отношений между Тегераном и Вашингтоном. Военно-политическую обстановку в зоне возможного конфликта и возможные последствия от конфликта для России проанализировал военный обозреватель "Газеты.Ru" Михаил Ходаренок.
Вскоре после уничтожения БЛА "Глобал Хок" в американской газете The New York Times появилась информация, что президент США Дональд Трамп одобрил нанесение военных ударов по Ирану, но затем отменил операцию.
Надо прямо сказать, что к подобным информационным вбросам стоит относится более чем скептически.
Помимо этого, у самой газеты NYT за публикацию закрытых соответствующими грифами сведений были бы очень серьезные неприятности.
Начнем с того, что решение о начале военных действий против Ирана (а именно в таком разрезе надо ставить вопрос), где определялись бы конкретное время и дата, принималось бы весьма узким кругом высших политических и военных руководителей США. Никаких утечек с подобных совещаний не может быть по определению.
Теперь о некоторых деталях. Между ударом и операцией есть весьма существенная разница, как минимум с точки зрения продолжительности осуществления и привлекаемых сил и средств. Так что хорошо бы уточнить, что все-таки имелось в виду в NYT - нанести разовый ракетно-авиационный удар или же приступить к проведению воздушной операции.
Достаточно забавно выглядит и информация издания, что удары планировалось нанести рано утром, чтобы минимизировать возможное число жертв среди иранских военных и мирного населения. Тут надо заметить, что
Тем более, главной задачей любого военного конфликта является нанесение противнику как можно более тяжелых потерь в личном составе, боевой и другой техники. Именно этим в первую очередь достигаются цели любого вооруженного противоборства. Разумеется, хорошо бы, чтобы в ходе боевых действий потери среди мирных жителей были бы минимальны, но это далеко не главная, а скорее, сопутствующая для США задача.
А в предрассветные часы удары ВМС и ВВС США уже традиционно наносятся с единственной целью - исключить огневое воздействие по своим средствам воздушного нападения зенитной артиллерии (как малого, так и среднего калибров), а также ряда средств ПВО, которые используются оптические средства прицеливания. Наконец, удар в темное время суток приводит к дополнительному моральному воздействию на личный состав противника.
Как ранее писала "Газета.Ru", в самих Соединенных Штатах пока весьма смутно представляют себе, как будет выглядеть военная победа над Ираном.
Разумеется, в ходе продолжительной воздушной кампании Соединенные Штаты смогут в значительной степени подорвать военно-экономический потенциал Ирана и низвести страну до уровня Афганистана, полностью при этом уничтожив отрасли экономического комплекса страны, связанные с добычей и экспортом углеводородов.
О возможной продолжительности этой кампании можно пока только спорить, но, к примеру, воздушная кампания в ходе "Бури в пустыни" в 1991 году длилась 38 суток, а разгром Югославии в 1999 году продолжался в течение 78 дней. Так что теоретически ничто не мешает Соединенным Штатам методически громить Иран в течение, скажем, 100 дней, отрасль за отраслью при этом уничтожая экономический комплекс страны и всю инфраструктуру государства.
Тем не менее, как писала "Газета.Ru", возможная плата за участие в подобном вооруженном конфликте может стать для США непомерно высокой.
К примеру, Иран на враждебные действия США начнет отвечать ударами баллистических ракет малой и средней дальности по нефтяным и газовым терминалам (месторождениям) Саудовской Аравии, Катара, Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов.
Ставки в подобной войне будут очень высоки, поэтому есть все основания полагать, что боевые части иранских ракет будут комплектоваться не только обычными осколочно-фугасными боеголовками, а и отравляющими веществами, и "грязными" бомбами.
Во-вторых, как бы эффективна ни была ПРО/ПВО США в зоне Персидского залива, все ракеты Тегерана сбить американцам все равно не удастся. А чтобы вызвать катастрофические последствия в регионе, достаточно будет и нескольких попаданий иранских ракет в критически важные инфраструктурные объекты Персидского залива.
К этому следует добавить, что надежность противоракетной и противовоздушной обороны углеводородных терминалов и других объектов нефтегазового комплекса, созданной силами национальных вооруженных сил монархий Персидского залива, мягко говоря, вызывает больше вопросов, чем ответов.
Реализация подобного сценария на практике может привести просто к немыслимому хаосу в мировой экономике и взлету цен на нефть - и это по самым минимальным оценкам - до $200-$250 за баррель. Скорее всего, именно эти обстоятельства пока сдерживают Соединенные Штаты от удара по Ирану.
Чтобы раз и навсегда решить иранскую проблему, Соединенным Штатам надо осуществить масштабное вторжение сухопутных войск ВС США на территорию этой страны. В ходе боевых действий полностью разгромить армию и КСИР, устранить политическое руководство Исламской республики и на 10-15 лет встать гарнизонами в каждом более или менее крупном населенном пункте, полностью контролируя при этом территорию Ирана.
Последствия войны для России
Россия на протяжении всего обострения ситуации выражает заинтересованность в поддержании стабильности в регионе Ближнего Востока. На "прямой линии" 20 июня президент России Владимир Путин заявил, что Москва не хотела бы развития военного конфликта в Иране.
"Но США заявляют, что не исключают и применение вооруженной силы. Но хочу сразу сказать, что это было бы катастрофой для региона, как минимум. Это привело бы к всплеску насилия и, может быть, к увеличению количества беженцев из региона", - заявил Путин в ответ на вопрос, будет ли война США с Ираном.
Безусловно, в настоящее время существенная часть Российской Федерации (в основном области Южного федерального округа) находятся в зоне досягаемости иранских баллистических ракет типа "Шахаб-3" и "Шахаб-4", однако практически невозможно представить себе ситуацию, при которой объекты на территории нашей страны находятся в числе полетных заданий иранских баллистических ракет.
Есть смысл попытаться ответить и на такой вопрос - может ли Россия гипотетически оказать в случае конфликта военную помощь Ирану? В возможном ответе есть как военно-политическая, так и военно-техническая сторона.
Для начала рассмотрим последнюю. Чтобы Иран выстоял в возможном вооруженном конфликте с Соединенными Штатами, уровень армии и флота Тегерана надо доводить до сопоставимых с американскими вооруженными силами боевых и оперативных возможностей. Сразу надо сказать, что реализовать подобный замысел на практике чрезвычайно трудно. Точнее сказать, с имеющими ресурсами это принципиально не осуществимая идея.
К примеру, свободного современного вооружения и военной техники в России попросту нет. Если даже будет самый масштабный заказ из всех возможных, то на серийное производство оружия уйдет несколько лет. К примеру, на реализацию контракта по поставкам инозаказчику всего одного полкового комплекта ЗРС С-400 "Триумф" требуются годы, а в иранском случае надо чуть ли не с нуля создать современные вооруженные силы, оснащенные самой передовой авиатехникой, средствами ПВО, РЭБ, связи, кораблями и подводными лодками.
А единичные поставки Тегерану даже самого перспективного вооружения никаких проблем в обороноспособности Ирана кардинально не решат.
При этом отправку туда военной силы военно-политическому руководству России надо будет объяснить широким массам, а также обосновать геополитические, военные и экономические плюсы, ради которых стоит ввязываться в подобное вооруженное противоборство.
Что касается военно-политической стороны оказания помощи Ирану, то надо отметить, что большинство значимых в военном и экономическом отношении стран мира на данном этапе открыто в поддержку США в плане нанесения ударов по Ирану не выступает (за исключением Израиля и до определенной степени Великобритании).
Но никто в мире, по всей видимости, не поддержит и Россию, если она в полном объеме станет пытаться решить проблемы Тегерана. Подобный характер действий Москвы неизбежно приведет разве что к дальнейшему усилению всех проблем, связанных с попытками оставить Россию в геополитической изоляции.
Военный разгром Ирана Соединенными Штатами, помимо всех других последствий, может привести и к обострению обстановки в Сирии. Ведь ни для кого не секрет, что в значительной степени Тегеран финансировал деятельность администрации Башара Асада, и не только в сфере закупок вооружения.
Не следует забывать и о том, что Иран - один гарантов астанинского процесса. Кроме того, проиранские формирования на территории Сирии, как бы ни относиться к их боеспособности, определенный вклад в поддержку законного правительства Сирии и стабилизацию обстановки в этой стране все же вносили. И как сложится ситуация в Сирийской Арабской Республике после поражения Ирана, остается только гадать.
Михаил Ходаренок - военный обозреватель "Газеты.Ru". Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
Михаил Ходаренок
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может ли Россия гипотетически оказать в случае конфликта военную помощь Ирану? В возможном ответе есть как военно-политическая, так и военно-техническая сторона.Доводил ли СССР своей помощь С.Корее и Вьетнаму, уровень их ВС до сопоставимых с американскими...??
Для начала рассмотрим последнюю. Чтобы Иран выстоял в возможном вооруженном конфликте с Соединенными Штатами, уровень армии и флота Тегерана надо доводить до сопоставимых с американскими вооруженными силами боевых и оперативных возможностей. Сразу надо сказать, что реализовать подобный замысел на практике чрезвычайно трудно. Точнее сказать, с имеющими ресурсами это принципиально не осуществимая идея.
К примеру, свободного современного вооружения и военной техники в России попросту нет. Если даже будет самый масштабный заказ из всех возможных, то на серийное производство оружия уйдет несколько лет. К примеру, на реализацию контракта по поставкам инозаказчику всего одного полкового комплекта ЗРС С-400 "Триумф" требуются годы, а в иранском случае надо чуть ли не с нуля создать современные вооруженные силы, оснащенные самой передовой авиатехникой, средствами ПВО, РЭБ, связи, кораблями и подводными лодками.Значит его нет и для себя. Логично....
А единичные поставки Тегерану даже самого перспективного вооружения никаких проблем в обороноспособности Ирана кардинально не решат.
При этом отправку туда военной силы военно-политическому руководству России надо будет объяснить широким массам, а также обосновать геополитические, военные и экономические плюсы, ради которых стоит ввязываться в подобное вооруженное противоборство.ОЧЕНЬ сложно... Поражение и оккупация дружественной РФ страны, близи наших же границ, враждебными в т.ч. и нам силами, видимо никак не повлияет в худшую сторону на нашу безопасность и наши интересы - по мысли автора.
Но никто в мире, по всей видимости, не поддержит и Россию, если она в полном объеме станет пытаться решить проблемы Тегерана. Подобный характер действий Москвы неизбежно приведет разве что к дальнейшему усилению всех проблем, связанных с попытками оставить Россию в геополитической изоляции."Союзники появляются у тех кто одерживает победы!"
Поэтому наиболее реалистичная политика Москвы в данном случае, скорее всего, будет выглядеть следующим образом - осудить возможное военное вмешательство США в зоне Персидского залива и от всех остальных проблем, связанных с Ираном, держаться по возможности отстраненно. Это не наша война, по большому счету..........