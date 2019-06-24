Как американским орлам из "Дельты" подрезали когти

Полный провал операции США в Иране

Приказ Трампа об ударе по Ирану, отмененный за 10 минут до часа "Ч", вызвал массу комментариев, в США – в первую очередь. Но за океаном предпочитают не вспоминать, что у Пентагона был опыт применения военной силы против Исламской республики. Полезно обратиться к нему на фоне событий, разворачивающихся сегодня вокруг Ирана и на Большом Ближнем Востоке в целом.

После свержения шахского режима отношения между Тегераном и Вашингтоном резко обострились… 4 ноября 1979 года группа иранских студентов – адептов духовного лидера иранской революции аятоллы Хомейни, поддержанные правительством, захватила американское посольство в Тегеране. 53 сотрудника удерживались в заложниках. Это было сделано с объяснением: посольство стало гнездом шпионажа против Ирана и исламской революции. Опубликованные позднее документы, захваченные в диппредставительстве, подтвердили, что так и было. Студенты требовали от США выдачи бывшего шаха Мохаммеда Реза Пехлеви (вместе с семьей монарх покинул страну) и возвращения награбленных богатств, размещенных в банках Запада.

Угрозы американского Госдепа не помогли. И США решили освободить заложников силой, задействовав группу спецназа "Дельта форс" (в обиходе – "Дельта"). Помимо спасения американских агентов и дипломатов, задержанных в посольстве США в Тегеране, важно было восстановить подмоченный имидж Вашингтона.

22 марта 1980 года президент Джимми Картер одобрил проведение спецоперации, получившей кодовое наименование "Орлиный коготь" (Eagle Claw). "Для ее выполнения, – свидетельствовал Збигнев Бжезинский, – мы заручились великодушным сотрудничеством одной дружественной страны и уже без ее ведома обеспечили сотрудничество кое-каких стран в этом районе".

Исполнителями определили отряд коммандос "Дельта" под руководством ветерана вьетнамской войны полковника Чарльза Беквита и создававшееся тогда в строгой секретности вертолетное спецподразделение 160 ("Ночные охотники"), под командованием полковника ВВС Дэна Кайла. Спецподразделение 160 было оснащено новейшими вертолетами "Литл Берд" (A/MH-6M Little Bird) – сверхскоростными, маневренными и малошумными. Личный состав сформировали из опытных пилотов-добровольцев.

Медаль Конгресса в случае успеха

Военно-транспортные самолеты "Геркулес" С-130 в сопровождении вертолетов должны были доставить отряд коммандос в район ночной дозаправки горючим в пустыне Деште-Кевир. Далее группу "Дельта" планировалось перебросить вертолетами в район ожидания "Пустыня-2" у заброшенных соляных копей в 50 милях от Тегерана. По замыслу операции, спецназовцы, переждав день в укрытиях, ночью направляются к цели, переодетые в гражданскую одежду, на машинах, которые предоставят американские агенты, заранее направленные в Иран.

Достигнув посольства, коммандос уничтожают охрану и освобождают заложников. Вертолеты для эвакуации – военно-транспортные RH-53D "Си Стэллион" (Sea Stallion, "Морские жеребцы") – приземляются на территории посольства или на ближайшем стадионе. Они перебрасывают спецназовцев и заложников на заброшенный аэродром Манзарийя (Manzariyeh), который к тому времени уже захвачен и удерживается другим отрядом рейнджеров. Туда, примерно в 50 милях к югу от Тегерана, садятся военно-транспортные самолеты С-141, которые вывозят всех на авиабазу в Египет под прикрытием палубных истребителей ВМС США.

План операции "Орлиный коготь", рассекреченный уже в этом веке, осложнялся длительностью, многоэтапностью и необходимостью действовать в крупном городе. Подготовка заняла всю зиму 1980 года. Учения и тренировки проходили в пустынной местности в штате Юта, где погодные условия и ландшафт схожи с Деште-Кевир. Американцев консультировали спецы из западногерманской разведки, израильской "Моссад" и английской SAS.

В середине апреля Беквит, еще с вьетнамской войны широко известный в узких кругах профессионалов как Атакующий Чарли, и Кайл отрапортовали председателю Объединенного комитета начальников штабов генералу Джонсу о готовности. Но, как стало известно позже, руководители операции не доложили "наверх" о том, что мартовские контрольные учения показали "полное отсутствие профессиональной выучки в вертолетном подразделении". На итоговых ночных прикидках вертолеты приземлились в миле друг от друга. Но Беккета и Кайла уже принял в Белом доме Джимми Картер, торжественно пообещав: "Америка по достоинству оценит ваш подвиг. Каждый участник будет награжден высшей наградой страны – Почетной медалью Конгресса".

Операция началась 24 апреля. Предварительно эскадрилья С-130 была переброшена в Египет под предлогом участия в совместных учениях. После дозаправки на острове Масира эскадрилья "Геркулесов" в темноте пересекла Оманский залив. В это же время с палубы находившегося там "Нимица" вылетели восемь "Морских жеребцов". Для проведения операции достаточно было двух вертолетов RH-53D, рассчитанных на 50 человек, но с учетом заключения о низкой выучке вертолетчиков Беквит решил перестраховаться.

Итак, 24 апреля "Геркулесы" и вертолеты с 90 спецназовцами на борту пересекли государственную границу Ирана. С юга вторгшуюся воздушную группировку прикрывало большое количество других воздушных средств, в том числе радиоэлектронного противодействия. После шестичасового перелета примерно в 400 километрах от иранской столицы самолеты и вертолеты, уже над пустыней Деште-Кевир, попали в песчаную бурю.

По плану операции была предусмотрена дозаправка на земле тех пяти "жеребцов", которым предстояло перебросить коммандос в "Пустыню-2". Но гладко было на бумаге, то есть на карте: в ЦРУ допустили явную ошибку при выборе площадки "Пустыня-1". Она оказалась рядом с действующим шоссе. Вскоре участники операции увидели огни автомобильных фар. Коммандос решили, что это иранские солдаты. Оказалось – рейсовый автобус с сорока пассажирами. Стало ясно: факторы внезапности и скрытности утрачены. Запросили Вашингтон, что делать с иранцами. Получили ответ: всех погрузить в "Геркулес" и вывезти.

“В ЦРУ допустили явную ошибку. Площадка оказалась рядом с действующим шоссе”

"Солдаты Бога" против коммандос

После заправки один из вертолетов, взлетев в облаке пыли, врезался в "Геркулес" – воздушный заправщик. Раздался взрыв. Обе машины вспыхнули. Все топливо для операции сгорело. Рвались боеприпасы. Началась паника. Группе коммандос показалось, что началась атака иранцев. Они открыли беспорядочный огонь. В суматохе вертолетчики побросали свои машины. В кабинах остались карты, шифры, таблицы, новейшее оборудование, тысячные суммы в долларах и риалах… Найденные иранцами секретные документы позволили им арестовать действовавших в стране агентов, уцелевшие вертолеты были переданы национальным ВВС.

Беккету и Кайлу ничего не оставалось, как отдать приказ убираться из проклятой пустыни: "Бросаем все, загружаемся в "Геркулесы" и сматываемся". Полковники к тому же нарушили устав, не ликвидировав оставшиеся вертолеты. Когда группа поднялась в воздух, на земле остались пять "жеребцов" и восемь "птичек". Операция "Орлиный коготь" обошлась США в 150 миллионов долларов и восемь погибших джи-ай.

6 мая 1980 года президент Картер приказал объявить в стране траур по погибшим парням. Из их сослуживцев 5 октября 1981 года уже официально было сформировано вертолетное спецподразделение 160 "Ночные охотники" (Night Stalkers). Оно принимало участие во всех разведывательно-диверсионных операциях Пентагона. Гренада, Замбия, Панама, Персидский залив… Именно "охотники" осенью 1987 года потопили в Персидском заливе иранский танкер "Аджр". С началом операции против Югославии в марте 1999-го их по приказу президента Клинтона перебросили в Македонию.

Заложники удерживались в американском посольстве в Тегеране в течение 444 дней, до 20 января 1981 года. Символично, что это был последний день президентского срока Картера, проигравшего выборы Рональду Рейгану. Их освободили после дипломатических переговоров, а конкретно – после согласия США разморозить некоторые иранские счета в американских банках.

Каждый год в апрельские дни несколько тысяч иранцев собираются в пустыне, где закончилась крахом – в прямом и в переносном смысле – спецоперация "Орлиный коготь". Организаторы этих демонстраций говорили: "Божественное провидение всегда защищало иранский народ. Мы будем настаивать на нашем праве развивать ядерные технологии, поскольку победа всегда с теми, кто терпелив". Голям Али Хаддад-Адель и другие ведущие иранские политики не раз советовали Вашингтону "помнить, что случилось 25 апреля 1980 года".

Свой вклад в освещение событий в пустыне Деште-Кевир внесло иранское государственное телевидение. В кофейнях и дома иранцы с воодушевлением просмотрели фильм "Песчаная буря", посвященный провалу операции "Орлиный коготь". Особое оживление у зрителей вызвали эпизод с песчаной бурей. Диктор прокомментировал его следующим образом: песчинки, погубившие вертолеты и американских коммандос, были "солдатами Бога". Именно они встали на защиту "священной власти Исламской республики".

В случае успеха операция "Орлиный коготь", по мнению экспертов, могла вызвать большое число жертв среди гражданского населения Ирана и привести к серьезному осложнению международной обстановки. Что касается сегодняшней позиции Тегерана, то, по словам его лидеров, страна не уступит под давлением США.

Владимир РОЩУПКИН, кандидат политических наук, лауреат премии им. А.А. Свечина 1-й степени

Газета "Военно-промышленный курьер",