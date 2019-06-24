На Украине представили самодельную передвижную пулемётную установку

На Украине продемонстрировано очередное детище так называемых волонтёров, занимающихся модификациями вооружений и военной техники. В данном случае речь идёт об установке пулемёта на передвижную платформу. Названо это "вундерваффе" "косилкой от местных хлеборобов".

Источник изображения: topwar.ru

Самодельная установка выполнена в виде направляющей для крупнокалиберного пулемёта. В составе "Косилки" – непосредственно пулемёт, металлический короб для боеприпасов, три колеса, одно из которых может сниматься перед осуществлением стрельбы после транспортировки. Пулемёт не имеет возможности по смене положения в горизонтальной и вертикальной плоскостях без необходимости перемещения всего шасси, которое лёгким точно не выглядит.

Шасси с пулемётом (КПВТ) может перевозиться в качестве прицепа к легковому автомобилю.

Ранее сообщалось, что на Украине была создана "новая модель турели", которую назвали "Кузнец Людота". Историография считает меч кузнеца Людоты первым образцом оружия, созданным мастерами на территории Киевской Руси.

Массового распространения та турель с 2017 года (год создания) так и не нашла. Стоит предположить, что и новое детище украинских "волонтёров" не пойдёт в серийное производство.