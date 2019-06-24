Войти
24.06.2019
Военное обозрение

На Украине представили самодельную передвижную пулемётную установку

432
0
0

На Украине продемонстрировано очередное детище так называемых волонтёров, занимающихся модификациями вооружений и военной техники. В данном случае речь идёт об установке пулемёта на передвижную платформу. Названо это "вундерваффе" "косилкой от местных хлеборобов".

Источник изображения: topwar.ru

Самодельная установка выполнена в виде направляющей для крупнокалиберного пулемёта. В составе "Косилки" – непосредственно пулемёт, металлический короб для боеприпасов, три колеса, одно из которых может сниматься перед осуществлением стрельбы после транспортировки. Пулемёт не имеет возможности по смене положения в горизонтальной и вертикальной плоскостях без необходимости перемещения всего шасси, которое лёгким точно не выглядит.

Шасси с пулемётом (КПВТ) может перевозиться в качестве прицепа к легковому автомобилю.

Ранее сообщалось, что на Украине была создана "новая модель турели", которую назвали "Кузнец Людота". Историография считает меч кузнеца Людоты первым образцом оружия, созданным мастерами на территории Киевской Руси.

Массового распространения та турель с 2017 года (год создания) так и не нашла. Стоит предположить, что и новое детище украинских "волонтёров" не пойдёт в серийное производство.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
КПВТ
Похожие новости
03.09.2018
Глубокое разочарование: украинские БТР-94 раскритиковали в Ираке
16.07.2018
Кто же сбил "Боинг" над Донбассом?
25.12.2017
"Мы должны рассчитывать на собственные силы"
18.08.2017
Время терминатора
29.10.2013
На Украине частные компании занимаются модернизацией бронетехники
13.06.2013
Китай готов к большой войне
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.06 13:31
  • 6
Электромобили оказались экологичнее дизеля даже с учетом «грязного» электричества
  • 24.06 13:20
  • 38
Для испытаний аналога российского "Кинжала" в США использовали B-52
  • 24.06 12:34
  • 6
Появились первые кадры применения ракеты повышенной мощи и дальности для ударного вертолёта Ми-28НМ
  • 24.06 11:38
  • 16
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего
  • 24.06 11:38
  • 2
Минобороны объявило тендер на утилизацию несколько эсминцев и подлодок
  • 24.06 11:25
  • 56
Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн
  • 24.06 11:12
  • 1
Не наша война: что делать России при конфликте США и Ирана
  • 24.06 10:23
  • 17
Крым защитят новейшие истребители Су-35С
  • 24.06 09:19
  • 1
NZZ (Швейцария): через какие очки нужно смотреть на Россию?
  • 24.06 09:15
  • 3
Почему буксует создание отечественного среднего транспортного самолета
  • 24.06 07:34
  • 1
Пролетел над авианосцем: Испания испугалась маневра Су-24
  • 24.06 07:12
  • 2
Васильева не согласна, что школа военизируется из-за "Юнармии"
  • 24.06 01:55
  • 7
"Ми" из будущего: "Ночной суперохотник" успешно испытан в Сирии
  • 24.06 01:19
  • 1
Филиппины получили два противолодочных вертолета AW159
  • 24.06 00:23
  • 1
Индонезия стала стартовым заказчиком самолетов-амфибий CL-515