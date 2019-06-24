Mission Master: "Катюша" в миниатюре

Компактный беспилотный вездеход может стать грозным оружием пехоты. Вчера, 21 июня, немецкая компания Rheinmetall опубликовала видео испытаний боевой машины Mission Master во время её испытаний на полигоне Денел-Оверберг в ЮАР.

Беспилотная роботизированная машина Mission Master впервые была представлена в 2017 году и с тех пор неоднократно демонстрировалась на выставках вооружений в различных модификациях. На выставке ACD 2019 в марте текущего года Rheinmetall продемонстрировал Mission Master в комплектации с двумя ракетными пусковыми установками от Thales. Теперь же новую разработку от Rheinmetall можно увидеть в работе.

Демонстрация Mission Master

На видео показаны ключевые особенности и возможности Mission Master, а также её стрельба ракетами на полигоне. В Rheinmetall указывают, что 7-ячеечные пусковые установки от Thales совместимы с управляемыми и неуправляемыми ракетами калибра 70 мм. При этом пуск 14 ракет осуществляется всего за 1,6 секунд.