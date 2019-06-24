Войти
24.06.2019
WarSpot

Mission Master: "Катюша" в миниатюре

513
0
0
Источник изображения: warspot.ru

Компактный беспилотный вездеход может стать грозным оружием пехоты. Вчера, 21 июня, немецкая компания Rheinmetall опубликовала видео испытаний боевой машины Mission Master во время её испытаний на полигоне Денел-Оверберг в ЮАР.

Беспилотная роботизированная машина Mission Master впервые была представлена в 2017 году и с тех пор неоднократно демонстрировалась на выставках вооружений в различных модификациях. На выставке ACD 2019 в марте текущего года Rheinmetall продемонстрировал Mission Master в комплектации с двумя ракетными пусковыми установками от Thales. Теперь же новую разработку от Rheinmetall можно увидеть в работе.

Демонстрация Mission Master

На видео показаны ключевые особенности и возможности Mission Master, а также её стрельба ракетами на полигоне. В Rheinmetall указывают, что 7-ячеечные пусковые установки от Thales совместимы с управляемыми и неуправляемыми ракетами калибра 70 мм. При этом пуск 14 ракет осуществляется всего за 1,6 секунд.

Права на данный материал принадлежат WarSpot
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
ЮАР
Компании
Rheinmetall
Thales
Проекты
Робот
Похожие новости
26.09.2018
Британцы вооружатся "Боксёрами"
09.04.2018
Танки "укроются" стреляющими "Ветровками"
27.12.2013
На крыше: состояние и тенденции в сфере дистанционно управляемых боевых модулей
23.07.2013
Defense News TOP 100: впечатляющий успех российского ОПК
03.12.2012
Интегрированное поле боя
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.06 13:31
  • 6
Электромобили оказались экологичнее дизеля даже с учетом «грязного» электричества
  • 24.06 13:20
  • 38
Для испытаний аналога российского "Кинжала" в США использовали B-52
  • 24.06 12:34
  • 6
Появились первые кадры применения ракеты повышенной мощи и дальности для ударного вертолёта Ми-28НМ
  • 24.06 11:38
  • 16
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего
  • 24.06 11:38
  • 2
Минобороны объявило тендер на утилизацию несколько эсминцев и подлодок
  • 24.06 11:25
  • 56
Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн
  • 24.06 11:12
  • 1
Не наша война: что делать России при конфликте США и Ирана
  • 24.06 10:23
  • 17
Крым защитят новейшие истребители Су-35С
  • 24.06 09:19
  • 1
NZZ (Швейцария): через какие очки нужно смотреть на Россию?
  • 24.06 09:15
  • 3
Почему буксует создание отечественного среднего транспортного самолета
  • 24.06 07:34
  • 1
Пролетел над авианосцем: Испания испугалась маневра Су-24
  • 24.06 07:12
  • 2
Васильева не согласна, что школа военизируется из-за "Юнармии"
  • 24.06 01:55
  • 7
"Ми" из будущего: "Ночной суперохотник" успешно испытан в Сирии
  • 24.06 01:19
  • 1
Филиппины получили два противолодочных вертолета AW159
  • 24.06 00:23
  • 1
Индонезия стала стартовым заказчиком самолетов-амфибий CL-515