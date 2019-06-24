Война начнется с Прибалтики: Москва критикует доклад НАТО

Аналитики НАТО оценили вероятность войны с Россией

Война России с НАТО маловероятна, но все равно возможна - об этом говорится в докладе Оборонного колледжа альянса "Почему Прибалтика имеет значение. Защита северо-восточной границы НАТО". Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов раскритиковал доклад аналитиков военного блока, указав, что Россия не собирается ни на кого нападать, но и не допустит агрессии в отношении собственных границ.

НАТО считает войну с Россией маловероятной, но все равно возможной - об этом говорится в докладе Оборонного колледжа альянса "Почему Прибалтика имеет значение. Защита северо-восточной границы НАТО".

При этом главной отправной точкой для России для "разрушения архитектуры безопасности Европы" будет Прибалтика - говорят авторы доклада. В этой связи они выражают уверенность в необходимости отправки в регион расширенного контингента американских военных, передает ФАН.

Авторы также указали, что что после распада СССР Запад расслабился и чувствовал себя победителем, и поэтому большая часть Европы ушла в "стратегический отпуск". Оптимизма западных стран не поколебало даже существование замороженных конфликтов на границах РФ - и расходы на оборону в Европе с начала 90-х годов стали падать. Как указывается в докладе, ситуация начала меняться только в 2014 году, передает сайт mk.ru.

Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов раскритиковал доклад аналитиков НАТО, передает НСН.

"Это абсолютно безответственное заявление западных горе-полководцев, вершителей судеб, на которое у меня не находится критики. Повторю, что уже говорил - подобные высказывания направлены на то, чтобы напугать своих налогоплательщиков в странах НАТО, и они выделили больше денег для вооруженных сил", - указал военный.

Парламентарий отметил, что Россия не собирается ни на кого нападать, но и не допустит агрессии в отношении собственных границ.

"Сегодня существует разумный баланс равновесия. Но некоторые горе-стратеги западного блока пытаются заявлять о наращивании военных усилий.

Все это происходит параллельно с потугами американских политиков привести к красной черте, когда неминуемо возникнет ситуация, близкая к Карибскому кризису. Не хотелось бы, конечно, этого допускать. Мы будем внимательно следить за развитием ситуации и отреагируем соответствующим образом", - подчеркнул бывший командующий ВДВ.

В свою очередь, американские аналитики издания The National Interest выразили уверенность в том, что у Соединенных Штатов нет оснований воевать с Россией, за исключением сохранения целостности НАТО. Если США будут сражаться, то за ними последуют Германия, Франция, Польша и Великобритания.

Кроме того, по словам экспертов, американская сторона имеет все шансы победить, если внезапно начнется война с Россией и Китаем, так как США имеют самую "устрашающую" армию в мире.

"США… выиграют две крупные войны одновременно или, по крайней мере, приблизятся к победе, чтобы ни Россия, ни Китай не увидели победы", - уточнили аналитики.

Вместе с тем, обозреватель NI Адам Кэбот пишет о том, что российские ЗРК С-400 приносят стратегическую выгоду России и наносят урон НАТО, хотя не прошли испытания в условиях реальных боевых действий.

По его словам, продажа комплексов означает укрепление связей с такими странами, как Китай, так как военных нужно будет обучать обслуживанию. Также, по мнению автора, С-400 вписываются в стратегию гибридной войны, которую ведет Москва. Например, продажа комплексов Турции нацелена на разрушение единства НАТО и создание препятствий для укрепления блока.

Чуть ранее стало известно, что

в Польше будут созданы шесть точек, где будут размещаться военнослужащие США.

Это предусмотрено в достигнутом между республикой и Соединенными Штатами соглашении о расширении американского военного присутствия на польской территории, сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак в эфире Polskie Radio.

По его словам, точная локализация этих точек будет определяться соглашением обеих сторон.

"Важно усилить восточный фланг НАТО, а значит, и восточный фланг нашей страны, чтобы сдерживать возможного агрессора", - отметил Блащак.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предупредил, что в ответ на усиление военного присутствия США в Польше Россия усилит свои войска на западной границе.

По его словам, в случае нанесения удара по РФ с территории Польши, республика сама станет "мишенью для нанесения ответного удара".

"В Польше, видимо, этого не понимают. Возможно, им хочется быть чей-то военной базой", - сказал сенатор. По его мнению,

с точки зрения безопасности размещение войск США ничего не даст Польше.

В прошлом месяце сообщалось, что США разработали подробный план давления на Россию - об этом рассказывал советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий. Эксперт убежден, что американцы собираются "дестабилизировать" нашу страну.

"США продолжают выстраивать дестабилизирующую дугу от Черного моря до Прибалтики, где теперь Белоруссия играет одну из ключевых ролей", - отмечал советник.

Он пояснял, что активнее всего США будут разрабатывать украинское направление, поставляя Киеву вооружения. Кроме того, давление на Россию Вашингтон планирует оказывать через Сирию, продолжая поддерживать группировки вооруженной "демократической" оппозиции.

Американские власти также собираются "выдавить" российский военный контингент из Приднестровья, заявлял советник главы Минобороны. Наконец, российско-азербайджанские отношения тоже могут оказаться под ударом - США "могут сыграть на противоречиях, если они возникнут".

Ильницкий подчеркивал, что доклад был составлен специалистами корпорации RAND, предложившими ослабить Россию за счет пропаганды и стимуляции миграции для образованной молодежи и квалифицированных специалистов.

Рафаэль Фахрутдинов