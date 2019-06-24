F-35 превратят в истребитель шестого поколения

F-35 собираются превратить в истребитель шестого поколения. Об этом представители "Локхид Мартин" заявили на пресс-конференции.

Источник изображения: Пресс-служба BAE Systems

На фоне активного лоббирования европейскими странами двух независимых проектов истребителя шестого поколения, руководители Lockheed Martin начинают рекламировать F-35 JFS как проверенный вариант поколения пятого. По мнению представителей авиа-гиганта, после модернизации "Молнии" в 2020-х годах, граница между поколениями может оказаться предельно размыта.

С точки зрения технологии, мы не собираемся позволять F-35 стоять на месте.

- заявила Мишель Эванс, глава направления аэронавтики в Lockheed Martin в интервью изданию Defense News на Парижском авиасалоне в Ле-Бурже.

Во время пресс-конференции в понедельник компания "Локхид" изложила свое видение серии обновлений, которые могут быть заложены в модификацию "Блок 4": она придется на середину 2020-х годов.

По словам Грега Ульмера, вице-президента Lockheed и генерального менеджера отдела "Блок 4", в предстоящем пакете обновлений Tech Refresh 3 появится новый интегрированный процессор с увеличенной вычислительной мощностью, панорамный дисплей для кабины и расширенный блок памяти. Компания намерена включить пакет TR3 в начиная с 15-й партии (LRIP-15): самолеты этой серии должны сойти с конвейера в 2023 году.

Возможности F-35 собираются наращивать эволюционно

Также в TR3 Lockheed планирует перейти к платформе с открытой архитектурой, что позволит оперативно расширять возможности самолета посредством нового программного обеспечения.

Мы собираемся наращивать возможности самолета год за годом, постоянно обновляя его. Вместо того чтобы попытаться откусить все одним махом и ждать революционных перемен, мы будем делать все поступательно.

- сказал Ульмер.

Некоторые из модификаций, которые станут доступны в Блоке 4, включают такие возможности, как конформные или внешние топливные баки, способные расширить радиус полета самолета более чем на 40 процентов, или же автоматическую систему предотвращения столкновения с поверхностью,, которая должна появится в этом месяце – на шесть лет раньше, чем ожидалось.

Все этом минорные обновления. Но есть другие потенциальные модификации, которые могут привести F-35 в состоянию, которое стирает грань между истребителем пятого поколения - характеризующимся малозаметностью и расширенным использованием различных датчиков - и шестым поколением, которое, в настоящее время, рассматривается как имеющее расширенные сетевые возможности, которые дадут пилоту управление над множеством внешних систем, начиная от систем вооружения и БПЛА и закачивая датчиками и системами вооружения.

Источник изображения: Пресс-служба BAE Systems

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ВВС США открыто заявили о желании объединить F-35 с дешевыми дронами, оснащенными искусственным интеллектом. Такие системы относительно недороги, чтобы их можно было заменить, если они сбиты или повреждены, что позволяет эксплуатантам рисковать при их использовании.

Несмотря на то, что в "Блоке 4" нет запланированного управления ройными БПЛА, Ульмер сказал, что технология достижима.

Я думаю, что F-35 очень хорошо подходит для управляемых беспилотных группировок.

добавил представитель Lockheed, упомянув противоракетную оборону в качестве еще одного потенциального направления применения F-35.

Я не уверена, что вы увидите значительный скачок в технологиях при переходе с пятого поколения на шестое, подобный тому, какой вы видели при переходе от четвертого поколения на пятое. Думаю, это вполне может превратиться в эволюционный процесс. И F-35 вполне может быть основной платформой для него.

- обозначила перспективы Мишель Эванс.