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24.06.2019
Lenta.ru

Российский "пистолет у виска империализма" получит пушки-роботы

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Источник изображения: Фото: Павел Львов / РИА Новости

Малые ракетные корабли (МРК) проекта 12341 "Овод" получат 76-миллиметровые пушки-роботы, сообщили "Известиям" источники в Минобороны.

Речь идет об автоматической артиллерийской установке АК-176МА, которая сменит на кораблях АК-176 калибра 76 миллиметров, АК-725 калибра 57 миллиметров и 30-миллиметровые шестиствольные скорострельные орудия. Газета отмечает, что пушка-робот отличается цифровым управлением и всепогодной оптико-электронной системой, не уступает пулемету по скорострельности и снайперской винтовке — по точности.

"В результате более чем в два раза будет повышена точность наведения приводов, кучность стрельбы, но самое главное — значительно вырастет скорость наведения", — заключает издание.

В апреле сообщалось, что МРК проекта 12341 "Овод" после модернизации, предполагающей замену двигателей, радиоэлектронного оборудования и вооружения, вернутся в строй.

10-тонная артустановка АК-176МА способна за минуту выпускать по цели, находящейся на расстоянии 15 километров, около 150 снарядов.

Военно-морской флот России располагает 12 кораблями "Овод", изначально введенными в строй в 1979-1992 годах. При спуске на воду первого такого корабля главнокомандующий ВМФ адмирал флота СССР Сергей Горшков назвал МРК "пистолетом у виска империализма".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-176
Проекты
1234 Овод
Робот
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