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24.06.2019
Военно-промышленный курьер

Война с Россией возможна - НАТО

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Источник изображения: vpk-news.ru

Оборонный колледж НАТО опубликовал доклад под названием "Почему Прибалтика имеет значение. Защита северо-восточной границы НАТО".

В числе прочего в нём указывается, что военный конфликт между Россией и НАТО маловероятен, но всё же возможен. В данном документе отмечается, что российские власти имеют возможность использовать прибалтийские государства как плацдарм для "агрессии". "для разрушения архитектуры безопасности Европы".

Исходя из этого руководству Альянса рекомендовано увеличить численность военного контингента США в данном регионе, чтобы не дать России "разрушить архитектуру безопасности Европы".

"За последние десять лет Российская Федерация продемонстрировала намерение подорвать архитектуру европейской безопасности. Развертывание военных должно дополнять существующие договорённости по расширению передового присутствия", — сказано в докладе. По мнению аналитиков альянса, необходимо усилить меры по сдерживанию Москвы: разместить американские войска в странах Балтии, подталкивать эти государства к увеличению оборонного бюджета (то есть к превышению 2% ВВП), а также усилить интеграцию со Швецией и Финляндией, которые не входят в военный блок.

Однако российские эксперты отмечают, что подобные заявления — это очередная попытка Вашингтона запугать европейцев "российской угрозой". Специалисты считают, что США не заинтересованы в укреплении безопасности региона, а лишь пытаются увеличить продажи американского оружия.

Ранее EADaily сообщало, что американские военные аналитики пришли к выводу, что Россия своими действиями разрушает единство НАТО без единого выстрела.

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Страны
Россия
США
Финляндия
Швеция
Проекты
NATO
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