Пролетел над авианосцем: Испания испугалась маневра Су-24

Российский Су-24 пролетел над испанским авианосцем, сообщили СМИ

Испанские СМИ сообщили о пролете российского сверхзвукового бомбардировщика Су-24 на близком расстоянии от авианосца Juan Сarlos I военно-морских сил Испании, принимавшего участие в учениях НАТО в Балтийском море. Российский самолет пролетел на небольшой высоте на относительно низкой скорости. Радары авианосца обнаружили этот маневр, но не стали предпринимать никаких мер, поскольку сочли происходящее безопасным.

Испанские СМИ сообщили о пролете российского сверхзвукового бомбардировщика Су-24 на близком расстоянии от авианосца Juan Сarlos I военно-морских сил Испании, принимавшего участие в учениях НАТО в Балтийском море.

Российский самолет пролетел на небольшой высоте на относительно низкой скорости. Радары авианосца обнаружили этот маневр, но не стали предпринимать никаких мер, поскольку сочли происходящее безопасным, передает ФАН.

Несколько дней назад истребители Су-27 сил противовоздушной обороны РФ осуществили перехват американских стратегических бомбардировщиков Boeing B-52 Stratofortress около российских границ в Черном и Балтийском морях, передает НСН.

Как рассказали в Национальном центре управления обороной РФ, экипажи Су-27 произвели маневры в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

В целом за прошедшую неделю у российских границ были замечены 15 летательных аппаратов. Два раза из-за этого российские истребители поднимали в воздухе по тревоге. Они сопроводили аппараты других стран, не допуская нарушения границ страны. Нарушений российского воздушного пространства не было.

В середине нынешнего месяца российский истребитель Су-27 поднимался для перехвата двух самолетов ВВС США и Швеции у российской границы в районе Балтийского моря, сообщал департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как самолеты-разведчики ВВС США RC-135 и ВВС Швеции "Гольфстрим",

- указывалось в сообщении.

Российский летчик сопровождал их, чтобы не допустить нарушения границы воздушного пространства России и контролировать соблюдение всех мер безопасности. Его полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Стоит отметить, что НАТО продолжает стягивать к российским границам военную технику и солдат. Это связано с тем, что 17 июня на территории Польши начались крупномасштабные военные учения Dragon-2019. В них принимают участие 18 тыс. военнослужащих и 2,5 тыс. единиц бронетехники. Маневры проходят на воде, земле и в воздухе.

По словам польских командиров, эти учения являются исключительно оборонительными и не направлены против какого-либо государства. Основной их целью является отработка оперативного взаимодействия с другими странами-участницами военно-политического блока.

Участие в маневрах принимают 12 государств-членов НАТО. Помимо Польши, задачи отрабатывают военнослужащие США, Испании, Чехии, Великобритании, Италии, Болгарии, Венгрии, Хорватии и Румынии.

Впрочем, и этими учениями НАТО не все ладно. Накануне военные США на бронемашинах по ошибке въехали на территорию частных сельхозугодий в Румынии и уничтожили посевы, сообщала пресс-служба министерства национальной обороны страны.

Своим появлением американские военнослужащие напугали местных жителей, которые работали в тот момент на угодьях. Территория, на которой произошло вторжение, располагалась на несогласованном с властями маршруте.

Причем

местные жители обратились к военным, однако те их проигнорировали и продолжали двигаться по посевам сельскохозяйственных культур и стрелять.

В настоящий момент Соединенные Штаты определяет размер компенсации за нанесенный ущерб.

Ранее - в первый день маневров на полигоне в Польше в Западно-Поморском воеводстве произошел пожар. Его площадь составила 100 гектаров, отмечал представитель государственной пожарной службы. С огнем боролись около 30 пожарных бригад, им помогали военные.

Одновременно с этим в акватории Балтийского моря проходят учения ОВМС НАТО Baltops-2019. Они начались 9 июня и закончатся 21-го. В них участвуют 8,6 тыс. военных из 18 стран НАТО и партнеров альянса: Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Испании, Литвы, Латвии, Норвегии, Нидерландов, Польшы, Португалии, Румынии, США, Турции, Франции, Эстонии, а также Финляндии и Швеции. В маневрах задействованы морские, воздушные и сухопутные силы: 50 кораблей и подводных лодок, а также 40 воздушных судов.

При этом, по данным издания "Утро.ру", на время учений силы НАТО "окружили Калининградскую область". Из-за этого подразделения Балтийского флота были переведены в состояние боевой готовности на случай провокаций со стороны военного блока.

Рафаэль Фахрутдинов